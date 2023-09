Narazením prvého sudu s pivom sa v Mníchove začal tradičný Oktoberfest

Mníchov 16. septembra (TASR) - Narazením prvého sudu s pivom a zvukom petárd sa v sobotu v bavorskej metropole Mníchov začal svetoznámy pivný festival Oktoberfest, informuje agentúra DPA.



Starosta Mníchova Dieter Reiter presne na poludnie oficiálne odštartoval festival slávnostným narazením prvého sudu piva dvomi údermi a tradičným zvolaním "O'zapft is", čo v bavorskom dialekte znamená: "Je to čapované". Následne podal prvý krčah s načapovaným pivom bavorskému premiérovi Markusovi Söderovi.



Na otvorenie výročného jesenného festivalu, ktoré na rozdiel on minuloročného dažďa sprevádzalo slnečné počasie, prišlo množstvo návštevníkov.



Na Oktoberfeste sa tento rok očakáva účasť najmenej šiestich miliónov ľudí, píše AFP. Tohtoročný festival bude trvať o dva dni dlhšie než zvyčajne - do utorka 3. októbra, s ohľadom na štátny sviatok pripomínajúci zjednotenie Nemecka.



Na cenách sa tento rok odráža vysoká inflácia; liter piva totiž stojí od 12 až do 15 eur, píše DPA. Ide o viac než šesťpercentné zvýšenie v porovnaní s minulým rokom.



Prvýkrát bude tiež tento rok bezplatne k dispozícii pitná voda, a to na štyroch výdajných miestach v mníchovskom parku Theresienwiese, kde sa festival odohráva. V čase jeho konania sa očakáva nasadenie približne 600 policajtov, 450 záchranárov a 55 lekárov.