NARAZIL DO POŠTY: Budova začala horieť

Washington 21. júla (TASR) - V meste San José v americkom štáte Kalifornia narazilo v nedeľu auto do budovy pošty, ktorá následne začala horieť. Tamojšie úrady informovali, že zadržali podozrivého muža. Žiadne zranené osoby nehlásili, píše TASR podľa správy agentúry AP.



K incidentu došlo okolo 2.30 h miestneho času (11.30 h SELČ). „Po príchode (záchranári) zistili, že do pošty vrazilo vozidlo, ktoré sa vznietilo a spôsobilo požiar celej budovy,“ uvádza sa vo vyhlásení.



Asi 50 hasičom trvalo približne hodinu a pol, kým požiar uhasili. Na fotografiách, ktoré zverejnili na internete, vidno zhorené vozidlo vo vnútri veľmi poškodenej jednoposchodovej budovy.



Úrady uviedli, že vyšetrovanie budú viesť pracovníci federálnej poštovej inšpekčnej služby. Televízia NBC News s odvolaním na políciu v San José informovala, že podozrivým je 44-ročný Richard Tillman. Na súd by sa mal dostaviť v stredu. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že išlo o úmyselný čin, no motív páchateľa je zatiaľ neznámy.