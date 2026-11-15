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NARAZILI AUTOM DO ZLATNÍCTVA: Polícia zatiaľ chytila dvoch páchateľov
Vyšetrovatelia podľa vyjadrení policajnej hovorkyne aktuálne preverujú, či majú zadržané osoby s činom súvislosť.
Autor TASR
Mníchov 15. novembra (TASR) - Traja páchatelia vrazili v nedeľu nadránom autom do priestorov zlatníctva v nemeckom meste Bayreuth a odniesli si odtiaľ viacero cenností. Polícia po prenasledovaní zadržala dvoch mužov a po treťom podozrivom naďalej pátra, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Vyšetrovatelia podľa vyjadrení policajnej hovorkyne aktuálne preverujú, či majú zadržané osoby s činom súvislosť.
Podľa doterajších zistení traja neznámi muži v skorých ranných hodinách narazili vozidlom do výkladu obchodu. Následne ukradli viacero cenných predmetov a z miesta činu ušli v druhom vozidle.
Policajná hliadka spozorovala unikajúce vozidlo na diaľnici A9 v smere na juh a začala ho prenasledovať. Podľa polície podozriví zišli z diaľnice na výjazde Weidensees v okrese Bayreuth, auto odstavili pri lese a v úteku pokračovali pešo.
Do rozsiahleho pátrania po unikajúcich podozrivých polícia nasadila hliadkové vozidlá, služobné psy, drony aj vrtuľník. Podľa vyjadrení polície však miestnym obyvateľom nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Napriek tomu ale varovala vodičov v dotknutej oblasti, aby nebrali stopárov, a vyzýva občanov, aby podozrivé osoby okamžite nahlásili na tiesňovej linke 110.
Vyšetrovatelia podľa vyjadrení policajnej hovorkyne aktuálne preverujú, či majú zadržané osoby s činom súvislosť.
Podľa doterajších zistení traja neznámi muži v skorých ranných hodinách narazili vozidlom do výkladu obchodu. Následne ukradli viacero cenných predmetov a z miesta činu ušli v druhom vozidle.
Policajná hliadka spozorovala unikajúce vozidlo na diaľnici A9 v smere na juh a začala ho prenasledovať. Podľa polície podozriví zišli z diaľnice na výjazde Weidensees v okrese Bayreuth, auto odstavili pri lese a v úteku pokračovali pešo.
Do rozsiahleho pátrania po unikajúcich podozrivých polícia nasadila hliadkové vozidlá, služobné psy, drony aj vrtuľník. Podľa vyjadrení polície však miestnym obyvateľom nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Napriek tomu ale varovala vodičov v dotknutej oblasti, aby nebrali stopárov, a vyzýva občanov, aby podozrivé osoby okamžite nahlásili na tiesňovej linke 110.