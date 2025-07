NARAZILO AUTO BEZ VODIČA: Hlásia 11 zranených

Atény 13. júla (TASR) - Vozidlo SUV bez vodiča v nedeľu narazilo do obľúbenej reštaurácie v aténskej štvrti Kolonaki a zranilo najmenej 11 ľudí, oznámili grécke úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



K nehode došlo krátko po polnoci. Bary a reštaurácie boli v tom čase preplnené a hostia sedeli aj vo vonkajších priestoroch podnikov. Grécky spravodajský web ERTnews upresnil, že všetky zranené osoby podstúpili lekárske ošetrenie. Jedna z nich utrpela vážnejšie poranenia, no nie je v ohrození života.



Očití svedkovia pre médiá uviedli, že spočiatku nastala medzi ľuďmi panika, pretože nevedeli, či ide o nehodu alebo útok. Vozidlo na strmej ulici nabralo značnú rýchlosť, v dôsledku čoho nemali hostia reštaurácie dostatok času na únik.



Podľa predbežných zistení polície auto najprv zvalilo strom a následne narazilo do vonkajších priestorov podniku, kde sa nachádzali hostia. Majiteľ SUV v aute podľa všetkého nezatiahol ručnú brzdu, píše DPA. Vyšetrovanie presnej príčiny nehody pokračuje.