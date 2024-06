Nárazníková zóna na hraniciach Poľska s Bieloruskom bude platiť 90 dní

Varšava 13. júna (TASR) - Poľské ministerstvo vnútra oznámilo, že na hraniciach Poľska s Bieloruskom bude od štvrtka na 90 dní obnovené nárazníkové pásmo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Nárazníková zóna v Podleskom vojvodstve na východe krajiny má dĺžku približne 60 kilometrov a do vnútrozemia krajiny siaha do vzdialenosti 200 metrov od štátnych hraníc. Nová zóna bude rozsiahlejšia než tá, ktorú Poľsko zriadilo v minulosti.



Regulované pásmo ale nezasahuje do miest ani turistických trás, aby v čo najmenšej miere obmedzovalo obyvateľov oblasti či návštevníkov. Rozsah zóny úrady konzultovali s miestnymi predstaviteľmi a podnikateľmi, dodáva PAP.



Ministerstvo však zaviedlo určité opatrenia, ktoré majú obmedziť ilegálne prevádzanie migrantov a zároveň zvýšiť bezpečnosť policajných zložiek, hraničnej stráže či vojakov strážiacich oblasť.



Poľský premiér Donald Tusk oznámil obnovenie nárazníkového pásma po tom, ako koncom mája nezákonný migrant spôsobil poľskému pohraničníkovi zranenia, ktorým neskôr podľahol.



Poľsko, Litva, Lotyšsko a Estónsko boli v roku 2021 vystavené náporu tisícov migrantov, ktorí sa snažili dostať na územie EÚ cez Bielorusko. Prílev migrantov podľa týchto krajín zámerne organizoval bieloruský líder Alexander Lukašenko, aby sa v rámci odplaty za európske sankcie pokúsil destabilizovať Európsku úniu.



Nárazníkovú zónu na hraniciach Poľska s Bieloruskom zaviedla v roku 2021 aj predchádzajúca poľská vláda.