Nárazníková zóna na poľských hraniciach s Bieloruskom plní svoj účel

Varšava 23. júla (TASR) - Počet pokusov o nezákonný vstup na územie Poľska klesol po zriadení nárazníkovej zóny na hraniciach medzi Poľskom a Bieloruskom o 70 percent. Oznámil to v utorok poľský minister vnútra Tomasz Siemoniak, informuje TASR podľa správy agentúry PAP.



Siemoniak pre štátnu televíziu TVP Info uviedol, že v súvislosti so situáciou na poľsko-bieloruských hraniciach možno pozorovať pozitívnu zmenu. Dodal, že k nej prispieva aj to, že sa v prednej línii popri vojakoch nachádzajú aj policajti, ktorí majú skúsenosti s agresívnymi davmi.



"Situácia sa zmenila od začiatku júna, keď sme na hranice nasadili policajný prevenčný útvar s jeho postupmi, štítmi a vodnými delami," uviedol minister s tým, že k zmene prispeli aj iné opatrenie.



Nárazníková zóna bola na poľsko-bieloruských hraniciach zriadená 13. júna a má dĺžku približne 60 kilometrov. Do tejto zóny je zakázaný vstup.



Šéf poľského rezortu vnútra tiež uviedol, že na hraniciach dochádza k obchodovaniu s ľuďmi, ktoré organizuje bieloruská strana. "Niekto zaplatí v Afrike a na Blízkom východe nezanedbateľnú sumu peňazí a prevádzači mu zariadia let a cestu cez hranice, aby sa ilegálne dostal do Nemecka alebo ešte ďalej," povedal.



Štátny tajomník poľského ministerstva vnútra Czeslaw Mroczek v utorok uviedol, že Poľsko preveruje skupiny, ktoré organizujú nelegálnu migráciu z Bieloruska a Ruska do Poľska.



Varšava už dlhšie Bielorusko obviňuje, že sa snaží destabilizovať Európsku úniu vytváraním migračného tlaku na poľské východné hranice. Na poľsko-bieloruských hraniciach v dôsledku toho uviazlo v podmienkach nevhodných pre život množstvo ľudí.



Okrem toho sa tam častejšie vyskytujú incidenty, pri ktorých sú zranení poľskí vojaci alebo pohraničníci. Pri jednom takomto incidente nedávno zomrel príslušník poľskej pohraničnej stráže, ktorého pobodal migrant, pripomína PAP.