Nariadenie EÚ o slobode médií vstupuje do platnosti
Únia občianskych slobôd pre Európu (Liberties) vo svojej aprílovej správe pritom varovala, že sloboda médií a pluralita je v EÚ existenčne ohrozená.
Autor TASR
Brusel 7. augusta (TASR) - V piatok 8. augusta nadobudne vo všetkých členských krajinách Európskej únie plnú účinnosť nariadenie o slobode médií. Jeho kľúčové ustanovenia majú za cieľ posilniť slobodu a chrániť pluralitu i nezávislosť médií, ako aj zvýšiť celkovú ochranu novinárov, informuje TASR.
Hoci Európsky akt o slobode médií (EMFA) predstavuje významný pokrok v spomínaných oblastiach, podľa organizácie Reportéri bez hraníc (RSF) sa jeho implementácia na národnej úrovni oneskoruje pre nedostatočnú politickú vôľu zo strany členských štátov.
Jeho prijatie európskymi inštitúciami v marci minulého roka bolo podľa RSF sprevádzané nadšením, pretože predstavuje významný krok vpred v oblasti práva na spoľahlivé informácie a zároveň jasný signál, že EÚ stojí na strane slobodnej, nezávislej a pluralitnej žurnalistiky.
Keďže EMFA je nariadenie, nie smernica, je pre členské štáty právne záväzné bez potreby transpozície do národných zákonov. Mnohé jeho základné ustanovenia – napríklad článok 4 o ochrane zdrojov a článok 5 o nezávislosti verejnoprávnych médií – si však vyžadujú zásadnú aktualizáciu vnútroštátnej legislatívy, aby boli v súlade s požiadavkami EÚ, upozorňuje RSF.
V niektorých krajinách neexistujú ani len návrhy zákonov na implementáciu EMFA, čo vyvoláva obavy, že nariadenie bude realizované oneskorene alebo len čiastočne. V Nemecku bol v máji predstavený návrh o digitálnych médiách, ktorý má implementovať niektoré ustanovenia EMFA, avšak proces jeho prijímania je zložitý, a preto stagnuje. Vo Francúzsku sa novela zákona dostane do parlamentu najskôr na jeseň. Slovinské novinárske združenia vo štvrtok v tejto súvislosti tiež upozorňujú na nedostatočnú legislatívu a vyzvali na prijatie nového mediálneho zákona.
RSF zároveň v správe upozorňuje, že potreba ochrany novinárov je v mnohých krajinách EÚ naliehavá. Žurnalisti sú vystavení sledovaniu, ich zdroje sú odhaľované a na nezávislé médiá je vyvíjaný nátlak. V niekoľkých krajinách zostávajú podľa RSF postupy menovania vedúcich predstaviteľov verejnoprávnych médií vysoko politizované, napríklad na Slovensku, čo je v rozpore s požiadavkou nezávislosti zakotvenej v EMFA.
„V reakcii na túto situáciu musí Európska komisia zostať rozhodná. Komisia by mala zvážiť začatie konania o porušení povinností podľa článku 258 Zmluvy o fungovaní EÚ, ak sa konkrétna implementácia EMFA na vnútroštátnej úrovni bude naďalej oneskorovať,“ doplnila RSF.
Na potrebu dôsledného uplatňovania nových pravidiel upozornila aj podpredsedníčka Európskeho parlamentu Sabine Verheyenová, predsedajúca pracovnej skupiny dohliadajúcej na implementáciu nariadenia. „Jeho skutočnú hodnotu bude možné posúdiť až na základe činov, nie slov... Sloboda médií nie je predmetom rokovaní – je základom našej demokracie,“ zdôraznila.
