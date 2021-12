Nariadenie o očkovaní zamestnancov môže v USA vstúpiť do platnosti

Washington 18. decembra (TASR) - Senát amerického federálneho odvolacieho súdu v piatok rozhodol, že nariadenie vlády, v rámci ktorého sa ľudia pracujúci vo firmách s viac ako 100 zamestnancami musia dať zaočkovať oboma dávkami vakcíny proti koronavírusu alebo podstupovať pravidelné týždenné testovanie a nosiť rúška, môže vstúpiť do platnosti. Rozhodnutie senátu v pomere 2:1 tak zrušilo rozhodnutie federálneho sudcu iného súdu, ktorý tomuto nariadeniu na začiatku novembra pozastavil platnosť. Informovala o tom agentúra AP.



Nariadenie malo pôvodne vstúpiť do platnosti 4. januára 2022. Po piatkovom rozhodnutí však nie je jasné, kedy naozaj nadobudne účinnosť.



Ako píše AP, prípadom sa zaoberal súd, v ktorom majú dominantné zastúpenie sudcovia menovaní republikánskymi prezidentmi. Jeden zo sudcov, ktorí hlasovali v prospech nariadenia, bol vymenovaný demokratickým prezidentom, druhého zasa vymenoval republikán. Sudcu, ktorý hlasoval proti, vymenoval republikánsky exprezident Donald Trump.



Sudkyňa Julia Smithová Gibbonsová vo svojom stanovisku vysvetlila, že americká agentúra pre bezpečnosť práce (OSHA), pod ktorú nariadenie spadá, má nevyhnutnú právomoc regulovať neojedinelé infekčné choroby na pracoviskách.



Generálna prokurátorka zo štátu Arkansas Leslie Rutledgeová medzitým uviedla, že požiada Najvyšší súd, aby nariadenie zablokoval.



Predmetné opatrenie, ktoré americký prezident Joe Biden po prvý raz predstavil v septembri, sa má vzťahovať na zhruba 84 miliónov Američanov zamestnaných v stredných a veľkých podnikoch. Výnimky by sa týkali tých, ktorí pracujú vonku alebo iba z domu.



Pravidlo má platiť aj pre 17 miliónov zdravotníkov či ošetrovateľov - pre nich však nebude k dispozícii alternatíva pravidelného testovania a budú musieť byť zaočkovaní, no budú mať právo požiadať o výnimku zo zdravotných či náboženských dôvodov.