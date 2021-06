Narodeniny prvej dámy oslávili Bidenovci cyklojazdou

Wilmington 4. júna (TASR) - Americký prezident Joe Biden a jeho manželka Jill oslávili vo štvrtok 70. narodeniny prvej dámy USA spoločnou výletnou jazdou na bicykli po parku neďaleko ich plážového domu v štáte Delaware. Informovala o tom agentúra AP.



Šéf Bieleho domu s manželkou absolvovali 8,4-kilometrovú trasu do parku ležiacom na myse Henlopen v sprievode niekoľkých agentov tajných služieb. Prvú dámu zdravili okolostojaci ľudia, ktorí jej priali všetko najlepšie a zaspievali jej i narodeninovú pieseň.



Prezident Biden pricestoval za svojou manželkou do ich dovolenkového domu na pláži v stredu večer, aby "v tichosti" oslávili jej narodeniny, priblížil Bidenovej hovorca Michael LaRosa. Dodal, že sa neočakáva účasť ďalších priateľov či členov rodiny.



Išlo o vôbec prvú prezidentovu návštevu ich letného sídla, odkedy sa v januári ujal funkcie. Do Bieleho domu sa má vrátiť v piatok.