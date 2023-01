NARODIL SA V RÝCHLOVLAKU: Žena v TGV porodila zdravého chlapčeka

Paríž 30. januára (TASR) - Pasažieri vysokorýchlostného vlaku TGV vo Francúzsku zažili počas uplynulého víkendu neobvyklé meškanie - jedna z cestujúcich tam totiž porodila chlapčeka, uviedli v pondelok tamojšie médiá. TASR správu prevzala v pondelok z agentúry AFP.



Tehotná žena začala pociťovať kontrakcie krátko po tom, čo nasadla do vlaku smerujúceho z Paríža do Štrasburgu, ktorý vypravila nemecká železničná spoločnosť Deutsche Bahn.



Žena zalarmovala personál a vlak zastavil na stanici Lorraine vo východofrancúzskom meste Louvigny, aby naň mohli nastúpiť zdravotníci, ktorí jej následne asistovali pri pôrode, uviedli noviny Le Républicain Lorrain.



Pôrod predčasne narodeného Felixa trval približne 80 minút. Matku spolu s novorodencom následne previezli do najbližšej nemocnice; obaja sú podľa dostupných informácií v dobrom zdravotnom stave.



Podľa Le Républicain Lorrain sa mnohí teraz pýtajú, či Deutsche Bahn pošle malému Felixovi pri príležitosti narodenia nejaký dar alebo zaistí tomuto svojmu najmladšiemu pasažierovi cestovanie zadarmo, píše AFP.