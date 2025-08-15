< sekcia Zahraničie
Národná garda vo Washingtone bola mobilizovaná
Trump v pondelok oznámil, že policajný zbor vo Washingtone bude podliehať federálnej kontrole a že v prípade potreby (povolá) oveľa viac príslušníkov Národnej gardy.
Washington 15. augusta (TASR) - Americká ministerka spravodlivosti Pam Bondiová vo štvrtok vymenovala šéfa Úradu pre kontrolu drog (DEA) Terryho Colea za „núdzového policajného komisára“ Washingtonu so všetkými právomocami policajného náčelníka, čím federálna vláda zvýšila svoju kontrolu nad americkou metropolou. Ministerstvo obrany vo štvrtok zároveň informovalo, že všetkých 800 príslušníkov Národnej gardy, ktorí boli na príkaz prezidenta Donalda Trumpa vyslaní do Washingtonu, bolo mobilizovaných, píše TASR podľa agentúry AP a AFP.
Metropolitná polícia vo Washingtone novým opatrením bude „musieť získať súhlas komisára Colea“ pred vydaním akýchkoľvek príkazov, uviedla Bondiová. Podľa AP nebolo bezprostredne jasné, aký vplyv bude mať tento krok na Pamelu Smithovú, súčasnú náčelníčku polície vo Washingtone.
Hovorkyňa amerického rezortu obrany Kingsley Wilsonová vo štvrtok informovala, že „k dnešnému dňu je všetkých 800 vojakov armády a leteckej národnej gardy zmobilizovaných“. „Budú pomáhať metropolitnej polícii a federálnym partnerom v oblasti presadzovania práva pri zabezpečení pamiatok, hliadkovaní v komunitách, ochrane federálnych zariadení a úradníkov,“ uviedla Wilsonová.
Národná garda v meste podľa hovorkyne zostane dovtedy, kým „nebude obnovený poriadok, čo určí prezident“. Americká armáda neskôr dodala, že počiatočnou úlohou Národnej gardy „je zabezpečiť viditeľnú prítomnosť v kľúčových verejných priestoroch, čo bude slúžiť ako viditeľný odstrašujúci prostriedok od páchania trestnej činnosti“. Príslušníci Národnej gardy nebudú podľa Wilsonovej ozbrojení a nebudú ľudí ani zatýkať.
Trump v pondelok oznámil, že policajný zbor vo Washingtone bude podliehať federálnej kontrole a že „v prípade potreby (povolá) oveľa viac“ príslušníkov Národnej gardy. Opatrenie odôvodnil údajnou vysokou mierou kriminality v meste a cieľom znížiť počet bezdomovcov.
Hoci AP priznáva, že Washington zápasí s nárastom násilia aj ľudí bez domova, miera vražednosti je nižšia než v iných veľkých mestách v krajine.
Biely dom vo štvrtok tiež informoval, že bezpečnostné zložky vo Washingtone v stredu zadržali 45 osôb, z toho 29 za nelegálny pobyt v krajine. Zvyšné prípady sa týkali distribúcie alebo držby drog, nosenia zbrane a napadnutia federálneho policajta. Na operácii v hlavnom meste sa údajne celkovo podieľa viac ako 1650 ľudí.
Trumpove oprávnenie prevziať kontrolu nad políciou vo Washingtone vyprší o 30 dní. Prípadné predĺženie by musel schváliť Kongres.
