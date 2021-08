Národná garda zastavila stovky migrantov smerujúcich do USA

Mexiko 31. augusta (TASR) - Príslušníci mexickej Národnej gardy v pondelok na juhu krajiny zastavili niekoľko stoviek prevažne stredoamerických migrantov vrátane detí, smerujúcich do USA. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.



Skupinu migrantov, ktorú tvorili Salvádorčania, Hondurasania, Guatemalčania a Haiťania, zachytili podľa polície na ceste v juhomexickom štáte Chiapas.



Podľa policajného zdroja desiatky príslušníkov Národnej gardy zablokovali cestu a počas zásahu zadržali približne 80 ľudí.



Zhruba 700 migrantov vyrazilo v sobotu na sever z mesta Tapachula, ležiaceho neďaleko hraníc s Guatemalou. Počet ľudí takzvanej karavány sa však v dôsledku policajných operácií postupne zmenšoval.



Video zverejnené na sociálnych sieťach zachytáva člena mexického Národného inštitútu pre migráciu (INM), ktorý s pomocou príslušníkov Národnej gardy schmatol jedného migranta a zrazil ho na zem, pričom ďalší člen INM ho kopal do tváre. Samotný inštitút konanie svojich pracovníkov odsúdil, informovala agentúra Reuters.



Migranti, ktorým sa podarí vyhnúť zadržaniu, sa často v tejto oblasti uchýlia do komunít a neskôr sa pokúsia preskupiť a pokračovať v ceste, píše AFP.



Po príchode amerického prezidenta Joea Bidena do Bieleho domu, ktorý počas predvolebnej kampane avizoval humánnejšie zaobchádzanie so žiadateľmi o azyl, došlo k prílevu nelegálnych migrantov smerujúcich do oblasti pri južných hraniciach Spojených štátov.



Mexická vláda v snahe zastaviť migrantov nasadila pozdĺž svojich južných i severných hraníc viac ako 27.000 príslušníkov bezpečnostných síl.