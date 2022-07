Národné múzeum v ČR vystaví britské dokumenty o likvidácii Heydricha

Praha 22. júla (TASR) - Briti po prvýkrát zapožičali do Česka dva unikátne dokumenty o udalostiach súvisiacich s likvidáciou ríšskeho protektora Reinharda Heydricha.



Od štvrtka sú ako súčasť expozície "Nikdy sa nevzdáme!" vystavené v historickej budove Národného múzea v Prahe a potvrdzujú, aký dôležitý čin vykonali Jozef Gabčík a Jan Kubiš 27. mája 1942.



Medzi desiatkami exponátov výstavy môžu návštevníci dokumenty z Národných archívov (TNA) Spojeného kráľovstva ľahko prehliadnuť. Za sklom v jednej z mnohých vitrín sú dve tlačivá vo formáte A4, ale ich význam je pre európske dejiny zásadný.



"Samozrejme, sú to archiválie a nie sú až tak vizuálne zaujímavé, ale boli by sme neradi, ak by okolo nich návštevníci prechádzali bez povšimnutia," vysvetlil pre Český rozhlas generálny riaditeľ Národného múzea Michal Lukeš. O existencii týchto dokumentov sa dozvedel od historika Pavla Žáčka, bývalého riaditeľa Ústavu pre štúdium totalitných režimov (ÚSTR).



"Trocha trvalo zamestnancov britského archívu presvedčiť, aby nám dokumenty požičali. Briti si vo všeobecnosti svoje archiválie veľmi chránia a neradi ich požičiavajú, ale vzhľadom na tohtoročné 80. výročie operácie Anthropoid sa to podarilo," dodal Lukeš.



Ide o písomné informácie pre Winstona Churchilla, ktoré sa týkajú atentátu a jeho dosahu, a korešpondenciu medzi zástupcom šéfa britskej tajnej služby generálom Colinom Gubbinsom a plukovníkom Františkom Moravcom z 30. mája 1942.



"V tom liste spravodajcovia hodnotia úspešnú akciu Anthropoid a likvidáciu Reinharda Heydricha, ale zmieňujú sa v ňom aj o tom, aký teror fašisti rozpútali v protektoráte, a že táto úspešná likvidácia Heydricha bude bezpochyby veľmi zaplatená krvou českých ľudí, českých vlastencov," popisuje Lukeš.



Pre neho ako historika sú dokumenty dôkazom toho, že Česi a Slováci neboli okupovaným národom, ktorý mlčal a podrobil sa nacistickým agresorom.



"Bola to svojho druhu najvýznamnejšia vojenská akcia na okupovaných územiach a likvidácia Heydricha viedla k obnoveniu Česko-Slovenska v predmníchovských hraniciach, ako aj k anulovaniu mníchovskej dohody z roku 1938," povedal Lukeš.



Výstava "Nikdy sa nevzdáme!" Národného múzea a Vojenského historického ústavu Praha (VHÚ) pripomína v širších súvislostiach realitu protektorátu a udalosti spojené s 38 dňami druhého stanného práva medzi 27. májom a 3. júlom 1942.