Národné protiteroristické centrum očakáva, že IS nahradí Baghdádího

Washington 30. októbra (TASR) - Úradujúci riaditeľ amerického Národného protiteroristického centra (NCTC) Russell Travers očakáva, že extrémisti z organizácie Islamský štát (IS) si zvolia nového lídra po tom, ako abú Bakr Baghdádí zahynul cez víkend počas operácie amerických špeciálnych jednotiek. S odvolaním sa na Traversove stredajšie vyhlásenie pred členmi Kongresu o tom informovala agentúra AP.



Hoci úradujúci riaditeľ NCTC považuje Baghdádího zabitie za "významné", upozornil na to, že IS má k dispozícii "široký zástup" militantov, ktorí ho môžu nahradiť.



Travers pred členmi Kongresu taktiež vyhlásil, že likvidácia lídra IS podľa jeho názoru neovplyvní už naplánované operácie tejto organizácie.



Baghdádího smrť potvrdil v nedeľu po predchádzajúcich správach svetových médií aj americký prezident Donald Trump.



Vodca IS sa podľa slov šéfa Bieleho domu odpálil v noci na nedeľu za pomoci samovražednej vesty v tuneli počas úteku pred príslušníkmi amerických špeciálnych jednotiek, pričom okrem seba usmrtil aj tri svoje deti.



Jeho smrť bola výsledkom operácie amerických síl v dedine Báríšá na severovýchode Sýrie, pri hraniciach s Tureckom.