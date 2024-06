Národné združenie Le Penovej vedie v troch predvolebných prieskumoch

Paríž 21. júna (TASR) - Krajne pravicové Národné združenie (RN) Marine Le Penovej vedie v troch predvolebných prieskumoch pred ľavicovým blokom Nový ľudový front (NFC) aj centristickou stranou francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona Obroda (RE). TASR o tom informuje na základe štvrtkovej správy agentúry Reuters.



Spoločnosť IFOP v prieskume pre komerčného vysielateľa TF1 a denník Le Figaro uviedla, že RN by si mohla zaistiť 34 percent hlasov, zatiaľ čo NFC získa 29 percent a RE 22 percent.



Ďalší prieskum od spoločnosti Harris Interactive pre rozhlasovú stanicu RTL, komerčnú televíziu M6 a magazín Challenges priblížil, že RN by mohla dosiahnuť 33 percent, ľavicová NFC 26 percent a Macronov RE 21 percent.



Tretí prieskum od inštitútu Opinionway vytvorený pre spravodajský kanál CNews TV, súkromnú rozhlasovú stanicu Europe 1 a týždenník Journal du Dimanche, by podľa získaných údajov taktiež umiestnil stranu RN na prvé miesto s 35 percentami hlasov, za ňou by nasledovala opäť NFC so ziskom 27 percent hlasov a strana RE s 20 percentami.



Simulované hlasovanie neumožňuje presnejšie predpovedať percentá strán ani rozloženie síl vo voľbách, nakoľko ide o dvojkolové väčšinové hlasovanie, ktoré prebieha v obvodoch.



Americká spoločnosť Harris pole však už vytvorila aj hrubý odhad rozdelenia kresiel. Pre stranu RN a jej koaličných partnerov by to mohlo byť približne 235 až 280 kresiel, a tak by strane chýbalo minimálne deväť ďalších na to, aby mala absolútnu väčšinu.



Voľby vo Francúzsku sa budú konať 30. júna a 7. júla.