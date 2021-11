Národní poslanci a europoslanci: CoFoE pomôže ovplyvniť politiku EÚ

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Brusel 10. novembra (TASR) - Konferencia o budúcnosti Európy (CoFoE) je nástrojom, ktorým môžu občania ovplyvniť tvorbu budúcej politiky Európskej únie, hoci je málo času na zber a analýzu všetkých ich podnetov. Zhodli sa na tom v utorok členovia národných parlamentov krajín EÚ a poslanci Európskeho parlamentu (EP) počas vzájomnej výmeny názorov.Debatu pripravil Výbor EP pre ústavné veci (AFCO). Priestor na vyjadrenie dostali účastníci plenárneho zasadnutia CoFoE, na ktorom sa zúčastňuje 108 europoslancov a 108 poslancov národných parlamentov.Poslanci a europoslanci naznačili, že CoFoE ako forma dialógu s občanmi, vrátane jej digitálnej platformy, by mala pokračovať aj po jari 2022, keď budú oznámené jej výsledky.Slovinský poslanec Branko Grims skonštatoval, že CoFoE vytvára vízie a naznačuje, aké sú očakávania Európanov. EÚ musí byť podľa neho ekonomicky úspešná, aby sa dokázala vyrovnať so všetkými výzvami, bezpečná, čo znamená vyvarovať sa masovej nelegálnej migrácie a chrániť pôvodné hodnoty EÚ.Sabine Thillayová, šéfka výboru pre európske záležitosti francúzskeho Národného zhromaždenia, vníma priame zapojenie občanov ako nový spôsob politiky. Pri pracovných paneloch jej chýba priame prepojenie na členské krajiny, aj preto si želá mobilizáciu väčšieho počtu voličov, najmä mladých ľudí a vidiečanov, cez výraznejšie zapojenie sa parlamentov a ich väčší dôraz na európske záležitosti.Španielska europoslankyňa Maite Pagazaurtundúová uviedla, že z doterajších panelov rezonuje téma posilnenia európskeho občianstva, potreba akéhosi európskeho pasu a európskej digitálnej identity a tiež požiadavky na zníženie byrokracie.Taliansky senátor Dario Stefano odkázal, že v rámci konferencie treba hovoriť o európskej suverenite, o tom, že v mene EÚ by mal hovoriť jeden predseda za všetky euroinštitúcie, že EÚ musí viac brániť svoje záujmy vo svete, napríklad voči ázijským veľmociam, a presadzovať uhlíkovú daň. Tiež by sa mala posilniť pozícia EP pri presadzovaní zákonov, čo je výsada Európskej komisie.Rumunský europoslanec Lórant Vincze očakáva v rámci CoFoE zmysluplné príspevky zo strany parlamentov, ktoré by mali konferenciu viac propagovať, pretože parlamenty prepájajú európsku a národnú dimenziu politiky. Ich vplyv vidí aj pri debatách o zmenšovaní vplyvu EÚ v mnohopolárnom svete, o nejednote názorov v oblasti migrácie, právneho štátu či politiky rozširovania.Podľa španielskeho europoslanca Doméneca Ruiza Devesa ponúkajú podnety občanov v rámci CoFoE politikom možnosť pozrieť sa na mnohé veci "novými očami". Upozornil, že ľudí okrem prvkov demokracie a zmeny hlasovania v Rade EÚ zaujímajú aj klimatické zmeny, tvorba zdravotnej únie a európsky sociálny pilier.Šéf portugalskej parlamentnej delegácie pri CoFoE Luis Capoulas Santos priznal, že je opatrný v tom, čo všetko občania dosiahnu prostredníctvom konferencie. Lebo načúvať ľudom je náročné, ale verí, že vypočuť si ich a pochopiť pomôže zlepšiť európsku budúcnosť.Richárd Hörcsik z maďarského parlamentu vyjadril nádej, že sa občania na konferencii dotknú aj tém ako je rodina, národná identita a chudoba a zasadia sa, aby sa na európskej úrovni zabránilo obviňovaniu a ponižovaniu iných členských krajín. Privítal by aj aktívnejšiu účasť parlamentov z krajín západného Balkánu.Aj Marko Pavič z chorvátskeho parlamentu sa zasadzuje za väčšie zapojenie poslancov západobalkánskych krajín do CoFoE, ktorú vníma ako návrat späť k občanom. Dodal, že chorvátsky parlament bude v tomto svojich regionálnych susedov podporovať.Holandská senátorka Ria Oomenová-Ruijtenová vysvetlila, že ak má byť konferencia úspešná, je potrebné upraviť isté organizačné záležitosti. Prekáža jej, že správy občianskych panelov a pracovných skupín nie sú dostupné v písomnej forme, pričom odporučila, aby sa politici venovali aj sťažnostiam, ktoré občania dávajú na digitálnu platformu futureu.europa.eu.Kacper Plažyňski z poľského parlamentu si myslí, že výstupy z panelových diskusií by mali byť nahrávane a zverejňované publiku. CoFoE by sa mala venovať aj témam, ktoré rozdeľujú Európanov, ako je politika EÚ voči Rusku a Bielorusku, aby spoločná európska politika nebola iba na papieri.Podľa španielskej senátorky Cristiny Ayalovej je chybou, že médiá venujú CoFoE malú pozornosť, čo nemá dostatočný dosah na mladých ľudí. A rumunská senátorka Gabriela Cretuová označila konferenciu za populistické snaženie, lebo jej zatiaľ chýbaa návrhy zmien, ktoré zaistia funkčnejšiu a zjednotenejšiu EÚ.(spravodajca TASR Jaromír Novak)