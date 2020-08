Národnú gardu povolali do Kenoshe, kde postrelili Afroameričana

Washington 25. augusta (TASR) - Guvernér amerického štátu Wisconsin Tony Evers v pondelok oznámil, že povolal príslušníkov Národnej gardy do mesta Kenosha, kde vypukli nepokoje po tom, ako tam v nedeľu policajti postrelili Afroameričana, a to rovno pred jeho deťmi. Informovala o tom agentúra DPA i spravodajská stanica BBC.



Postrelenie 29-ročného Afroameričana Jacoba Blakea, ktorý je momentálne vo vážnom stave, vyvolalo v meste okamžite protesty, pričom niektorí z demonštrantov podľa miestnych médií hádzali na policajtov kamene či zapaľovali autá.



Incident z nedele zachytili na video na mobilnom telefóne okoloidúci. Na 20-sekundovom videozázname, ktorý sa medzičasom rozšíril na sociálnych sieťach, kráča Blake k vozidlu SUV. Za ním idú dvaja policajti, ktorí naňho miera strelnými zbraňami. Blake následne nastupuje do vozidla, zatiaľ čo ho jeden z dvojice policajtov zjavne schamtane za tričko a niekoľkokrát ho postrelí do chrbta.



Právnik Ben Crump, ktorý zastupuje Blakea a tiež rodinu v máji zastreleného Afroameričana Georgea Floyda i ďalších Afroameričanov, voči ktorým taktiež brutálne zasiahla polícia, uviedol, že v aute v tom čase sedeli Blakeovi traja synovia.



Samotná polícia informovala, že jej príslušníci na mieste zasahovali v súvislosti s nahláseným "domácim sporom".



Svedkovia incidentu povedali miestnemu denníku The Kenosha News, že Blake sa pokúšal zastaviť spor prebiehajúci medzi dvoma ženami. V Kenoshe bezprostredne po incidente - ešte v nedeľu večer - vypukli protesty, ktoré pokračovali aj v pondelok večer.



Guvernér Evers vyzval v pondelok demonštrantov na pokojné protesty a oznámil, že do mesta povolal 125 príslušníkov Národnej gardy, aby pomohli miestnej polícii pri "ochrane kritickej infraštruktúry" a v zaistení bezpečných protestov.



Úrady v meste tiež vyhlásili nočný zákaz vychádzania platný od pondelka 20.00 h miestneho času (3.00 h SELČ) do utorka 7.00 h (14.00 h SELČ). Agentúra AP informovala, že na mieste napriek zákazu prebiehajú už druhú noc protesty, pričom demonštranti hádžu na policajtov rôzne predmety.