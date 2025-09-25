< sekcia Zahraničie
Národný pamätník Alžbety II. vytvorí v Londýne sochár Martin Jennings
Londýn 25. septembra (TASR) - Renomovaného britského sochára Martina Jenningsa poverili vytvorením národného pamätníka zosnulej kráľovnej Alžbety II. Umelec vyhlásil, že je „nadšený“ a chce, aby bola objednaná pamiatka „zdrojom potešenia pre ľudí“, informuje TASR podľa stanice Sky News.
Jennings (68), ktorý v minulosti portrétoval aj kráľovnú matku a kráľa Karola III., vyhlásil: „Som absolútne nadšený, je to výnimočná úloha.“ Pamätník, ktorý bude situovaný v Londýne, ponesie názov „Queen Elizabeth II Place“. Pamätník poskytne verejnosti trvalý priestor na uctenie si pamiatky najdlhšie vládnucej panovníčky Spojeného kráľovstva, ktorá zomrela v roku 2022.
Jennings uviedol, že by bol rád, ak by dizajn diela vyžaroval pocit „pokoja“, ktorý odráža „dôstojnosť“ a „eleganciu“ vlády Alžbety II. „Chcel by som, aby to bolo pre ľudí zdrojom radosti. Nechcem, aby to bolo príliš vážne. Musí to mať šarm, musí to mať veľkoleposť, aby to ladilo s miestom, musí to mať akési čaro,“ vyhlásil.
„Bola veľmi konzistentná. Dôstojnosť, zdržanlivosť a elegancia - hodnoty, ktoré sú s ňou spájané - sú teraz pre mňa zdrojom inšpirácie,“ dodal umelec.
Anglický architekt Norman Foster vyhral súťaž na celkový návrh pamätníka, ktorý bude umiestnený pri Marlborough Gate v St. James’s Park, neďaleko Buckinghamského paláca.
Na druhej strane parku - na Birdcage Walk - bude nová brána Prince Philip Gate so sochou Philipa (zosnulého manžela kráľovnej Alžbety II.), ako aj „rodina záhrad“, kľukaté chodníky a nový priehľadný sklenený „most jednoty“.
Príslušný výbor bude spolupracovať s kreatívnym tímom na finálnom diele, ktoré by malo byť predstavené v roku 2026 – v roku, keď by zosnulá kráľovná oslávila 100. narodeniny.
Jennings pre Sky News povedal, že očakáva „značný záujem“ zo strany kráľovskej rodiny, pričom Karol III. chce, aby bola jeho matka „náležite prezentovaná“. „Dúfam, že to bude niečo, na čo budú hrdí oni aj široká verejnosť,“ povedal.
Jennings vytvoril sochy Georgea Orwella, Philipa Larkina, Mary Seacoleovej či Johna Betjemana. Predbežný rozpočet na realizáciu pamätníka kráľovnej Alžbety II. sa pohybuje medzi 23 a 46 miliónmi libier bez DPH, uvádza Sky News.
Jennings vytvoril sochy Georgea Orwella, Philipa Larkina, Mary Seacoleovej či Johna Betjemana. Predbežný rozpočet na realizáciu pamätníka kráľovnej Alžbety II. sa pohybuje medzi 23 a 46 miliónmi libier bez DPH, uvádza Sky News.