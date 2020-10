Národný štadión v Poľsku sa zmení na poľnú nemocnicu

Varšava 19. októbra (TASR) - Poľská vláda hodlá spustiť prevádzku dočasnej poľnej nemocnice na Národnom štadióne vo Varšave. Dôvodom tohto zámeru je narastajúci počet prípadov nákazy novým druhom koronavírusu a preťaženie zdravotníckeho systému.



Oznámil to v pondelok hovorca vlády Piotr Müller, ktorého s odvolaním sa na miestne médiá citovala tlačová agentúra Reuters.



Hovorca spresnil, že konferenčné miestnosti štadióna budú transformované na nemocnicu s približne 500 lôžkami pre pacientov s ochorením COVID-19, s možnosťou rozšírenia kapacity na 1000 lôžok. Prvé z nich by mali byť k dispozícii už tento týždeň.



Za organizáciu zriadenia poľnej nemocnice je zodpovedný šéf premiérskeho úradu Michal Dworczyk. "Vidíme, že počet nových infekcií narastá tak rýchlo, že musíme zabezpečiť lôžka na hospitalizáciu tých, ktorí to potrebujú", dodal Müller.



Čo sa týka doby fungovania provizórnej nemocnice, hovorca uviedol, že vzhľadom na vývoj situácie "môže ísť o týždne, ale aj mesiace, počas ktorých budú podobné zariadenia využívané na ochranu zdravia a života obyvateľov", uvádza tlačová agentúra PAP.



Na otvorení podobných poľných nemocníc pracujú aj ďalšie poľské regióny.



Poľsko v uplynulých týždňoch zaznamenáva rekordný nárast počtu potvrdených prípadov nákazy. V nedeľu ráno táto bilancia činila vyše 8500 nakazených za predchádzajúce 24-hodinové obdobie. Išlo o druhý najväčší denný nárast; rekord poľské úrady pritom zaznamenali iba deň predtým - išlo o 9622 potvrdených prípadov.



Od začiatku pandémie sa v Poľsku nakazilo zhruba 176.000 ľudí. Celkovo si zdravotné komplikácie spojené s koronavírusom v krajine vyžiadali už 3573 obetí. Poľský premiér Mateusz Morawiecki vo štvrtok oznámil sprísnenie opatrení v niektorých častiach krajiny a požiadal občanov, aby "zostali doma", ak je to možné.



Vláda zatiaľ neplánuje uzavrieť cintoríny a zamedziť tak ľuďom v cestovaní po krajine na prelome októbra a novembra, keď milióny Poliakov budú navštevovať hroby svojich zosnulých.