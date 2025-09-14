< sekcia Zahraničie
Narušenie vzdušného priestoru Rumunska je novou bezpečnostnú výzvou
Šéfka diplomacie EÚ odsúdila správy o ruskom drone na rumunskom území.
Autor TASR
Bukurešť 14. septembra (TASR) - Rumunsko v nedeľu dôrazne odsúdilo vniknutie ruského dronu do svojho vzdušného priestoru počas útokov na susednú Ukrajinu. Podľa Bukurešti predstavujú kroky Moskvy „nové výzvy“ pre bezpečnosť v oblasti Čierneho mora. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Členský štát NATO „dôrazne odsudzuje nezodpovedné konanie Ruskej federácie a zdôrazňuje, že predstavuje novú výzvu pre regionálnu bezpečnosť a stabilitu v oblasti Čierneho mora“, uviedlo ministerstvo obrany vo svojom vyhlásení. Doplnilo, že „takéto incidenty svedčia o nedostatku rešpektu Ruskej federácie voči medzinárodnému právu“, píše AFP.
Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová tiež odsúdila správy o ruskom drone na rumunskom území. „Narušenie rumunského vzdušného priestoru je len ďalším zásahom do suverenity členského štátu EÚ,“ napísala Kallasová na platforme X. „Táto pokračujúca eskalácia ohrozuje regionálnu bezpečnosť. Na znak solidarity stojíme po boku Rumunska. Som v úzkom kontakte s rumunskou vládou,“ zdôraznila.
K incidentu došlo po tom, čo Poľsko tento týždeň odsúdilo narušenie svojho vzdušného priestoru ruskými dronmi a vyzvalo Moskvu, aby sa vyhla „ďalším provokáciám“.
Bukurešť v sobotu večer vyslala dve stíhačky F-16, aby monitorovali situáciu, keď bola „zaznamenaná prítomnosť dronu v národnom vzdušnom priestore“. Stíhačky sledovali dron, kým „nezmizol z radaru“ pri jednej z pohraničných obcí, priblížilo ministerstvo. Bezpilotné lietadlo „neletelo nad obývanými oblasťami a nepredstavovalo bezprostrednú hrozbu pre bezpečnosť obyvateľstva“, uvádza sa v stanovisku. Rumunské stíhačky „podporili nemeckí spojenci... dvomi lietadlami Eurofighter Typhoon“, ktoré tiež monitorovali situáciu.
„Dron prenikol na rumunské územie do hĺbky asi desať kilometrov a operoval vo vzdušnom priestore NATO približne 50 minút,“ napísal v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na platforme X. Rumunsko našlo od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu na svojom území už opakovane trosky bezpilotných lietadiel.
Rumunský rezort diplomacie podľa AFP uviedol, že „na Valnom zhromaždení OSN otvorí otázku konania Ruska a bude naliehať na prísne medzinárodné dodržiavanie sankcií“.
Členský štát NATO „dôrazne odsudzuje nezodpovedné konanie Ruskej federácie a zdôrazňuje, že predstavuje novú výzvu pre regionálnu bezpečnosť a stabilitu v oblasti Čierneho mora“, uviedlo ministerstvo obrany vo svojom vyhlásení. Doplnilo, že „takéto incidenty svedčia o nedostatku rešpektu Ruskej federácie voči medzinárodnému právu“, píše AFP.
Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová tiež odsúdila správy o ruskom drone na rumunskom území. „Narušenie rumunského vzdušného priestoru je len ďalším zásahom do suverenity členského štátu EÚ,“ napísala Kallasová na platforme X. „Táto pokračujúca eskalácia ohrozuje regionálnu bezpečnosť. Na znak solidarity stojíme po boku Rumunska. Som v úzkom kontakte s rumunskou vládou,“ zdôraznila.
K incidentu došlo po tom, čo Poľsko tento týždeň odsúdilo narušenie svojho vzdušného priestoru ruskými dronmi a vyzvalo Moskvu, aby sa vyhla „ďalším provokáciám“.
Bukurešť v sobotu večer vyslala dve stíhačky F-16, aby monitorovali situáciu, keď bola „zaznamenaná prítomnosť dronu v národnom vzdušnom priestore“. Stíhačky sledovali dron, kým „nezmizol z radaru“ pri jednej z pohraničných obcí, priblížilo ministerstvo. Bezpilotné lietadlo „neletelo nad obývanými oblasťami a nepredstavovalo bezprostrednú hrozbu pre bezpečnosť obyvateľstva“, uvádza sa v stanovisku. Rumunské stíhačky „podporili nemeckí spojenci... dvomi lietadlami Eurofighter Typhoon“, ktoré tiež monitorovali situáciu.
„Dron prenikol na rumunské územie do hĺbky asi desať kilometrov a operoval vo vzdušnom priestore NATO približne 50 minút,“ napísal v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na platforme X. Rumunsko našlo od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu na svojom území už opakovane trosky bezpilotných lietadiel.
Rumunský rezort diplomacie podľa AFP uviedol, že „na Valnom zhromaždení OSN otvorí otázku konania Ruska a bude naliehať na prísne medzinárodné dodržiavanie sankcií“.