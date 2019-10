Naryškin: EÚ sa voči Albánsku a Severnému Macedónsku zachovala cynicky

Belehrad 24. októbra (TASR) - Odmietnutie zo strany Bruselu začať rokovania o prijatí Albánska a Severného Macedónska do Európskej únie ukazuje cynizmus EÚ smerom k balkánskym štátom. Vyhlásil to riaditeľ Služby zahraničnej rozviedky Ruskej federácie (SVR RF) Sergej Naryškin v rozhovore, ktorý v stredu zverejnila srbská verejnoprávna stanica RTS.



"Je to príklad premenlivého a často cynického postoja EÚ, čo sa týka balkánskych krajín. Brusel pozval tieto dva štáty, aby sa pripojili k euro-atlantickej integrácii, v prvom rade k NATO. Tieto krajiny splnili požiadavky Bruselu tým, že pokročili v náročných reformách, ale keď prišlo k vstupu do Únie, Brusel im pred nosom zabuchol dvere. Toto je naozaj cynické," zdôraznil Naryškin.



Lídri z celého spektra EÚ sa zišli 17.-18. októbra na samite, kde sa ani po zdĺhavých rozhovoroch nedokázali dohodnúť na spustení rokovaní s Albánskom a Severným Macedónskom o ich vstupe do tohto bloku. Zdroje z prostredia EÚ, ktoré cituje tlačová agentúra TASS, naznačili, že spustenie oficiálnych rozhovorov zablokovalo Francúzsko.



Severomacedónsky premiér Zoran Zaev označil rozhodnutie lídrov EÚ odložiť rozhovory za "historickú chybu", pričom vyzval na vypísanie predčasných parlamentných volieb, v ktorých by obyvatelia mohli potvrdiť svoju dôveru voči vláde a jej politike.



Albánsky premiér Edi Rama zaujal podobné stanovisko, tvrdiac, že Tirana bude naďalej pokračovať v úsilí dosiahnuť začiatok oficiálnych prístupových rozhovorov o vstupe do zmienených štruktúr.



Komisár pre rozšírenie Európskej únie Johannes Hahn, ktorý tlačil obe krajiny k reformám, aby boli v súlade s normami EÚ, vyhlásil, že týmto sa poškodila dôveryhodnosť Únie "nielen na západnom Balkáne, ale aj mimo neho".



Nemecká kancelárka Angela Merkelová vyhlásila, že lídri EÚ by sa mali touto záležitosťou znovu zaoberať ešte pred summitom s lídrami západného Balkánu, ktorý sa bude konať v chorvátskom Záhrebe na jar budúceho roka.