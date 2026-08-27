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Riaditeľ ruskej rozviedky potvrdil schôdzku so šéfom CIA
Ratcliffe pricestoval do Moskvy v utorok tajne na svoju prvú návštevu od vlaňajšieho nástupu do funkcie.
Autor TASR
Moskva 27. augusta (TASR) - Riaditeľ ruskej Služby zahraničnej rozviedky (SVR) Sergej Naryškin vo štvrtok potvrdil, že sa stretol so šéfom americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Johnom Ratcliffeom počas jeho návštevy v Moskve. Bez ďalších podrobností uviedol, že išlo o pracovnú schôdzku, počas ktorej rokovali o témach patriacich do pôsobnosti spravodajských služieb. Informovala o tom agentúra TASS, píše TASR.
Ratcliffe pricestoval do Moskvy v utorok tajne na svoju prvú návštevu od vlaňajšieho nástupu do funkcie. Do ruského hlavného mesta ho z lotyšskej Rigy prepravilo americké vojenské transportné lietadlo C-17 Globemaster, ktoré v nedeľu večer odletelo z Andrewsovej základne pri Washingtone. V Moskve strávil niekoľko hodín a dosiaľ nebolo známe, s kým konkrétne rokoval a o čom.
„Stretnutie sa skutočne konalo a nie je na tom nič nezvyčajné,“ povedal Naryškin novinárom podľa ruskej tlačovej agentúry. K témam, ktoré so šéfom CIA prebral, uviedol iba toľko, že pôsobnosť tajných služieb je „pomerne citlivá a špecifická záležitosť“.
„Musím vám povedať, že sa takmer každý týždeň stretávam s predstaviteľmi rôznych špeciálnych služieb či spravodajských služieb zo všetkých kontinentov. Stretnutie s Johnom Ratcliffeom bolo preto tiež štandardným pracovným rokovaním,“ dodal Naryškin, ktorého cituje agentúra TASS.
Magazín Politico i denník The Wall Street Journal v noci na štvrtok s odvolaním sa na nemenované zdroje informovali, že Ratcliffe v Moskve varoval ruských predstaviteľov, aby z dôvodu patovej situácie vo vojne na Ukrajine neeskalovali konflikt s členskými krajinami NATO v Pobaltí. Taktiež ich vyzval, aby obmedzili svoju ekonomickú podporu Iránu. Moskva ani Washington medializované informácie nepotvrdili.
Ratcliffe pricestoval do Moskvy v utorok tajne na svoju prvú návštevu od vlaňajšieho nástupu do funkcie. Do ruského hlavného mesta ho z lotyšskej Rigy prepravilo americké vojenské transportné lietadlo C-17 Globemaster, ktoré v nedeľu večer odletelo z Andrewsovej základne pri Washingtone. V Moskve strávil niekoľko hodín a dosiaľ nebolo známe, s kým konkrétne rokoval a o čom.
„Stretnutie sa skutočne konalo a nie je na tom nič nezvyčajné,“ povedal Naryškin novinárom podľa ruskej tlačovej agentúry. K témam, ktoré so šéfom CIA prebral, uviedol iba toľko, že pôsobnosť tajných služieb je „pomerne citlivá a špecifická záležitosť“.
„Musím vám povedať, že sa takmer každý týždeň stretávam s predstaviteľmi rôznych špeciálnych služieb či spravodajských služieb zo všetkých kontinentov. Stretnutie s Johnom Ratcliffeom bolo preto tiež štandardným pracovným rokovaním,“ dodal Naryškin, ktorého cituje agentúra TASS.
Magazín Politico i denník The Wall Street Journal v noci na štvrtok s odvolaním sa na nemenované zdroje informovali, že Ratcliffe v Moskve varoval ruských predstaviteľov, aby z dôvodu patovej situácie vo vojne na Ukrajine neeskalovali konflikt s členskými krajinami NATO v Pobaltí. Taktiež ich vyzval, aby obmedzili svoju ekonomickú podporu Iránu. Moskva ani Washington medializované informácie nepotvrdili.