Naryškin potvrdil, že telefonoval so šéfom CIA Burnsom

Moskva 12. júla (TASR) - Riaditeľ ruskej Služby vonkajšej rozviedky (SVR) Sergej Naryškin v stredu uviedol, že koncom júna telefonoval so svojím náprotivkom z americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Williamom Burnsom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na ruskú agentúru TASS.



Naryškin uviedol, že telefonát sa konal s cieľom prediskutovať udalosti v Rusku z 24. júna, keď sa šéf ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin spolu so svojimi bojovníkmi vzbúril proti ruskému vojenskému vedeniu.



Hovor trval asi hodinu a diskusia sa nakoniec sústredila predovšetkým na Ukrajinu a na to, "čo s ňou robiť", uviedol Naryškin.



Americké denníky The New York Times a The Wall Street Journal koncom júna informovali, že Burns zatelefonoval Naryškinovi, aby ubezpečil Kremeľ, že Spojené štáty vo vzbure vagnerovcov nezohrali žiadnu úlohu.



Burns a Naryškin udržiavajú aj po začiatku invázie Ruska na Ukrajinu komunikačnú linku, aj napriek tomu, že priamy kontakt medzi Ruskom a USA je v súčasnosti znížený na minimum. Americko-ruské vzťahy sú totiž na svojej najnižšej úrovni od kubánskej jadrovej krízy v roku 1962, pripomína Reuters.



Naryškin v stredu tiež uviedol, že je možné, že by sa s Burnsom mohol stretnúť aj osobne. Ich posledné verejne známe stretnutie sa uskutočnilo vlani v novembri v Turecku. Šéf CIA na ňom podľa amerických predstaviteľov varoval Rusko pred následkami akéhokoľvek použitia jadrových zbraní a otvoril tiež otázku problematiky amerických väzňov v Rusku.