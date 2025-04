Naryškin: Rusko trvá na svojich podmienkach ukončenia vojny

Moskva 15. apríla (TASR) - Rusko naďalej trvá na svojich podmienkach ukončenia vojny na Ukrajine, vyhlásil v utorok riaditeľ ruskej Služby zahraničnej rozviedky (SVR) Sergej Naryškin počas návštevy Bieloruska. Zopakoval, že Ukrajina sa okrem iného musí vzdať svojej ambície vstúpiť do NATO a aj svojich území, ktoré anektovalo Rusko. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



„Podmienky mierovej dohody zahŕňajú neutralitu Ukrajiny bez jadrových zbraní, demilitarizáciu a denacifikáciu ukrajinského štátu a zrušenie všetkých diskriminačných zákonov prijatých po prevrate v roku 2014,“ uviedol Naryškin, ktorého citovala agentúra TASS. Mierová dohoda musí takisto obsahovať aj „uznanie suverenity a územných hraníc Ruskej federácie - súčasných územných hraníc“, dodal.



Rusko v súčasnosti nemá plne pod kontrolou žiadnu zo štyroch ukrajinských oblastí, ktoré nezákonne anektovalo po spustení ofenzívy v septembri 2022 - Záporožskej, Luhanskej, Doneckej a Chersonskej. Plne ovláda iba ukrajinský Krymský polostrov, ktorý násilne zabralo ešte v roku 2014. Tomu predchádzala krátka vojenská operácia a referendum, ktoré Kyjev a západné mocnosti označujú za nelegitímne.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už predtým povedal, že Ukrajina neuzná tieto jej okupované územia ako súčasť Ruska v rámci potenciálnej budúcej mierovej dohody s Moskvou, ktorá si to však kladie ako jednu z podmienok.



Naryškin ocenil skutočnosť, že sa obnovil dialóg medzi Ruskom a USA o možnostiach ukončenia vojny na Ukrajine. V bieloruskej metropole Minsk povedal, že Rusko a Bielorusko pozorujú zvýšenú aktivitu zo strany NATO na ich hraniciach.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov predtým povedal, že Rusko a USA sa snažia dosiahnuť mierové riešenie konfliktu, ale zároveň obvinil Európu, že má záujem na pokračovaní vojny dodávaním zbraní Ukrajine. EÚ aj Zelenskyj to odmietajú a tvrdia, že sa usilujú o „mier prostredníctvom sily“.