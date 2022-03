Naryškin: Studená vojna so Západom sa zmenila na horúcu

Moskva 3. marca (TASR) - Šéf ruskej zahraničnej tajnej služby Sergej Naryškin vo štvrtok uviedol, že je nesprávne hovoriť o novej studenej vojne medzi Ruskom a Západom, pretože situácia je už "horúca". Informovala o tom tlačová agentúra Reuters.



"Západní politici a komentátori radi nazývajú to, čo sa deje, ’nová studená vojna’. Zdá sa, že historické paralely tu nie sú celkom vhodné," napísal Naryškin na webovej stránke svojej Služby vonkajšej rozviedky (SVR).



"Už len preto, že v druhej polovici 20. storočia Rusko bojovalo so Západom na diaľku a teraz sa vojna priblížila k samotným hraniciam našej vlasti. Takže pre nás určite nie je ’studená’, ale naozaj ’horúca’," dodal.



Naryškinove vyjadrenia nasledovali po sérii pripomienok ruského prezidenta Vladimira Putina a ďalších vrcholných predstaviteľov, že Rusko bolo pred inváziou na Ukrajine a je aj po jej spustení vedúcim štátom vlastniacim jadrové zbrane.



Tieto výroky si západné vlády vysvetlili ako varovanie, že Putin môže konflikt aj ďalej vyostrovať, hoci Moskva to popiera.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov predtým vo štvrtok vyhlásil, že myšlienka jadrovej vojny "neustále krúži v hlavách západných politikov", ale nie ruských.



Rusko odmieta termín invázia a tvrdí, že jej akcie na Ukrajine nemajú za cieľ okupovať územie, ale zničiť vojenské spôsobilosti Kyjeva a pochytať "nebezpečných nacionalistov" - túto zámienku Ukrajina a Západ odmietajú ako neodôvodnenú propagandu.



Naryškin napísal, že o svojej budúcnosti rozhodnú samotní Ukrajinci. "Ale bude to úplne iná Ukrajina a úplne iný príbeh," dodal podľa agentúry Reuters.