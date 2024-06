Naryškin varuje pred odmietnutím Putinových návrhov

Moskva 17. júna (TASR) - Riaditeľ ruskej Služby zahraničnej rozviedky (SVR) Sergej Naryškin varoval, že v prípade odmietnutia návrhov ruského prezidenta Vladimira Putina na ukončenie vojny na Ukrajine budú ďalšie podmienky pre uzavretie mierovej dohody tvrdšie.



Naryškin to uviedol v rozhovore pre tlačovú agentúru TASS, o ktorom v pondelok informovala agentúra AFP.



Putin v piatok na stretnutí s vedením ruského ministerstva zahraničných vecí predostrel svoj nový mierový plán pre Ukrajinu, keď vyhlásil, že Rusko zastaví paľbu a začne mierové rokovania v prípade, ak sa Ukrajina vzdá svojich ambícií o členstvo v NATO a stiahne svojich vojakov zo štyroch oblastí na východe a juhu Ukrajiny, ktoré si Moskva nárokuje.



Upozornil, že ak Ukrajina a Európa nebudú súhlasiť s takýmito návrhmi, podmienky na rokovania budú úplne iné. Dodal tiež, že tieto štáty budú mať politickú a morálnu zodpovednosť za pokračovanie krviprelievania na Ukrajine.



Podľa ruského prezidenta sú tieto jeho návrhy potrebné nie na to, aby sa konflikt zmrazil, ale aby bol ukončený.



Dodal, že ruská strana si uvedomuje svoju zodpovednosť za stabilitu vo svete a je pripravená na dialóg so všetkými krajinami, no z ich strany by nemalo ísť o "ponášku" na rozhovory. Ruský líder na záver svojho prejavu vyjadril presvedčenie, že Ruská federácia uspeje a ukrajinský konflikt sa vyrieši.



Ukrajina však Putinom stanovené podmienky pre ukončenie vojny označila za absurdné. Podľa nej sa šéf Kremľa snaží zavádzať medzinárodné spoločenstvo a oslabovať skutočné diplomatické úsilie zamerané na dosiahnutie mieru.



Aj americký minister obrany Lloyd Austin vyhlásil, že Putin nie je v pozícii, aby mohol Ukrajine "diktovať" podmienky na ukončenie vojny. Podľa neho sa v blízkej budúcnosti zároveň neočakáva rozšírenie NATO.



Generálny tajomník aliancie NATO Jens Stoltenberg tvrdí, že podľa Putinovho návrhu, ktorý nebol vypracovaný "v dobrej viere", by sa Ukrajinci mali vzdať "podstatne väčšieho územia, než aké Rusko doposiaľ dokázalo obsadiť".