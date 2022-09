NASA a SpaceX chcú predĺžiť životnosť Hubbleovho teleskopu

Washington 30. septembra (TASR) - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) a spoločnosť SpaceX preskúmajú, či by tímu okolo Elona Muska mohli zveriť úlohu, ktorej cieľom je presunúť Hubbleov vesmírny teleskop (HST) na vyššiu obežnú dráhu s cieľom predĺžiť jeho životnosť. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na štvrtkové vyhlásenie NASA.



Teleskop, ktorý funguje od roku 1990 vo výške približne 540 kilometrov nad Zemou, sa pomaly opotrebováva z dôvodu atmosférického trenia, ktorému je vystavený. Zariadenie nemá vlastný pohon a jeho výška bola v minulosti korigovaná počas misií amerických raketoplánov. Navrhovaná nová misia by využila kozmickú loď Dragon spoločnosti SpaceX.



"Pred niekoľkými mesiacmi spoločnosť SpaceX oslovila NASA s nápadom vypracovať štúdiu s cieľom zistiť, či by komerčná posádka mohla pomôcť pri umiestnení Hubbleovho teleskopu na vyššiu obežnú dráhu", povedal novinárom vedecký riaditeľ NASA Thomas Zurbuchen s tým, že NASA súhlasila.



Zurbuchen zdôraznil, že v súčasnosti neexistujú konkrétne plány na uskutočnenie alebo financovanie tejto misie - najprv totiž treba vytipovať všetky potenciálne technické problémy.



Jednou z hlavných prekážok je to, že loď Dragon - na rozdiel od raketoplánov - nemá robotické rameno, preto by potrebovala úpravy.



Spoločnosť SpaceX navrhla túto myšlienku v spolupráci so súkromnou spoločnosťou Polaris Program, ktorá sa zaoberá letmi do vesmíru.



Hubbleov teleskop, ktorý je považovaný za jeden z najvýznamnejších vedeckých prístrojov v histórii, pokračuje v dôležitých objavoch. Tento rok objavil najvzdialenejšiu samostatnú hviezdu, aká bola kedy pozorovaná. Ide o hviezdu Earendel, ktorej svetlo na Zem dorazilo po takmer 13 miliardách rokov.



Predpokladá sa, že HST zostane v prevádzke do konca desaťročia, pričom je 50-percentný predpoklad, že v roku 2037 opustí svoju obežnú dráhu.