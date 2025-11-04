< sekcia Zahraničie
NASA ako snímku dňa zverejnila kométu Lemmon nad Vysokými Tatrami
Na ocenenej fotografii sa nachádza hlava a chvosty kométy C/2025 A6 Lemmon.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 4. novembra (TASR) - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) publikoval v utorok ako prestížnu astronomickú snímku dňa fotografiu s názvom Comet Lemmon Beyond Lomnický Peak (Kométa Lemmon za Lomnickým štítom), ktorá vznikla koncom októbra opäť na Slovensku. Autor fotografie, Róbert Barsa, na nej zachytil dlhé chvosty kométy nad Lomnickým štítom. TASR o tom informoval astronóm Petr Horálek z Fyzikálneho ústavu v Opave.
„Viditeľnosť samotnej kométy sa pritom už veľmi výrazne zhoršuje,“ podotkol Horálek.
Na ocenenej fotografii sa nachádza hlava a chvosty kométy C/2025 A6 Lemmon. Pre záber zvolil autor precízne miesto, z ktorého sa hlava kométy v určitom momente fotenia nachádzala priamo medzi vrcholmi Lomnického a Kežmarského štítu. Na fotografii je zároveň možné rozoznať observatórium na Lomnickom štíte, najvyššie astronomické observatórium na Slovensku a jedno z najvyššie položených v strednej Európe, rovnako tak Lomnické sedlo a observatórium Skalnaté Pleso.
„Viditeľnosť samotnej kométy sa pritom už veľmi výrazne zhoršuje,“ podotkol Horálek.
Na ocenenej fotografii sa nachádza hlava a chvosty kométy C/2025 A6 Lemmon. Pre záber zvolil autor precízne miesto, z ktorého sa hlava kométy v určitom momente fotenia nachádzala priamo medzi vrcholmi Lomnického a Kežmarského štítu. Na fotografii je zároveň možné rozoznať observatórium na Lomnickom štíte, najvyššie astronomické observatórium na Slovensku a jedno z najvyššie položených v strednej Európe, rovnako tak Lomnické sedlo a observatórium Skalnaté Pleso.