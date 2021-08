NASA hľadá dobrovoľníkov pre simulovaný pobyt na Marse

Washington 11. augusta (TASR) – Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) spustí projekt, pri ktorom by mala posádka dobrovoľníkov žiť jeden rok v simulovanom prostredí základne na Marse. NASA tak podnikla ďalší zásadný krok pre budúci let s ľudskou posádkou k tejto planéte, informovala kozmická agentúra Spojených štátov.



NASA ponúka prácu pre tých, ktorí by si chceli vyskúšať, aké je to žiť na Marse. Prijíma prihlášky pre štyroch dobrovoľníkov, ktorí budú žiť celý rok v "Dune Alfa". Ide o stavbu s rozlohou 1700 štvorcových metrov vytvorenú pomocou 3D tlačiarne umiestnenej v budove Johnsonovho vesmírneho strediska v Houstone. Má dokonale stimulovať podmienky, ktoré zažijú skutoční astronauti na jednej z prvých misií na červenú planétu.



"Budeme sledovať reálne situácie na Marse," povedala šéfka projektu Grace Douglasová. "Chceme pochopiť, ako sa v nich ľudia správajú," dodala.



Vesmírna agentúra plánuje celkovo tri takéto experimenty, pričom prvý z nich začne na jeseň budúceho roka.



"NASA hľadá osoby, ktoré majú kvalifikáciu blízku astronautom," uviedol pre agentúru AP bývalý kanadský astronaut Chris Hadfield.



Platení dobrovoľníci budú pracovať na simulovanej prieskumnej misii, ktorá počíta aj s "výstupmi" na povrch planéty, komplikovanou komunikáciou so Zemou a taktiež s obmedzeným množstvom potravín, zdrojov a nečakanými situáciami, ktoré by mohli astronautov postretnúť. Všetky potraviny pre misiu bude ale možné konzumovať mimo Zeme a niektoré plodiny si bude posádka pestovať sama.



O červenú planétu prejavujú záujem aj iné veľmoci. Čína tento rok oznámila, že by v najbližšom období k tomuto telesu rada vyslala vlastnú misiu, taktiež s ľudskou posádkou. Chce však najprv vyslať roboty, ktoré majú preskúmať vhodné miesta pre základňu na Marse. Prvé testy Číňanov by sa mali začať v roku 2033, informovala agentúra Reuters.