NASA: Ingenuity vydržal prvú noc v nízkych teplotách na povrchu Marsu

Washington 6. apríla (TASR) - Vrtuľník Ingenuity amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) vydržal prvú noc v nízkych teplotách na povrchu Marsu, informovala NASA v pondelok na svojej oficiálnej webovej stránke.



Večerné teploty v kráteri Jazero môžu klesnúť až na mínus 90 stupňov Celzia. To môže podľa NASA spôsobiť zmrznutie a prasknutie nechránených elektronických súčiastok a poškodiť batérie vrtuľníka, ktoré potrebuje na lietanie. Prežitie prvej noci je preto pre tento 1,8 kilogramu vážiaci stroj "významný míľnik", píše NASA. "Potvrdilo sa, že máme správnu izoláciu, správne ohrievače a dostatok energie v jeho batérii na prežitie studenej noci," povedala MiMi Aungová, projektová manažérka pre Ingenuity Laboratória prúdového pohonu (JPL) NASA.



Ingenuity má v najbližších dňoch absolvovať prvý skúšobný let na Marse. Pôjde o prvý let stroja na inej planéte zostrojeného človekom.



Ingenuity bol pripevnený k robotickému vozidlu Perseverance, ktoré na Marse pristálo 18. februára tohto roka.



Misia má za úlohu predovšetkým hľadať potenciálne stopy života, ktorý mohol na Marse existovať v minulosti. Monitoruje aj klímu a geológiu planéty a zhromažďovať vzorky hornín a prachu, ktoré by neskôr mali byť prepravené na Zem.



Jediná úloha vrtuľníka Ingenuity je uskutočňovať skúšobné lety.