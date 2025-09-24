< sekcia Zahraničie
NASA je pripravená vyslať astronautov na oblet Mesiaca v roku 2026
Posádku tvoria traja americkí astronauti a jeden Kanaďan, ktorí by mali byť prvými astronautmi na obežnej dráhe Mesiaca po viac ako polstoročí.
Autor TASR
Washington 24. septembra (TASR) - Americká vesmírna agentúra NASA v utorok uviedla, že je na dobrej ceste vyslať začiatkom roka 2026 astronautov na obežnú dráhu Mesiaca. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Štart pilotovanej misie Artemis 2 sa pre viaceré komplikácie niekoľkokrát odložil. Teraz je naplánovaný najneskôr na apríl 2026 a mohol by uskutočniť už vo februári.
„Máme v úmysle dodržať tento záväzok,“ povedala v utorok na tlačovom brífingu zástupkyňa administrátora pre Riaditeľstvo misií pre vývoj prieskumných systémov (ESDMD) agentúry NASA Lakiesha Hawkinsová.
Posádku tvoria traja americkí astronauti a jeden Kanaďan, ktorí by mali byť prvými astronautmi na obežnej dráhe Mesiaca po viac ako polstoročí. Cieľom nie je pristátie na Mesiaci, to bude po úspechu misie Artemis 2 cieľom programu Artemis 3.
NASA chce v rámci programu Artemis vrátiť ľudí na Mesiac a súperí o to s Čínou, ktorá plánuje svoju prvú misiu s posádkou najneskôr v roku 2030.
Druhé funkčné obdobie prezidenta Donalda Trumpa v Bielom dome prinieslo tlak na NASA, aby urýchlila svoj pokrok. Republikánsky prezident oznámil program Artemis počas svojho prvého funkčného obdobia a od NASA chce okrem návratu na Mesiac aj prípravu letu Mars. V rámci oboch snáh sa plánuje aj vybudovanie základní na Mesiaci.
Trumpova administratíva hovorí o „druhých vesmírnych pretekoch“ s Čínou po vzore studenej vojny v 20. storočí, keď medzi sebou súperili Spojené štáty a Sovietsky zväz.
