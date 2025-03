Naša krajina už nebude woke, vyhlásil Trump v americkom Kongrese

Washington 5. marca (TASR) – "Amerika je späť," vyhlásil americký prezident Donald Trump počas historicky najdlhšieho príhovoru na pôde amerického Kongresu trvajúceho viac než 100 minút. TASR informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



"Americký sen je nezastaviteľný," vyhlásil Trump. Takmer každú jeho vetu sprevádzal hlasný potlesk v stoji zo strany miestnosti vyhradenej pre Republikánov. Ocenili ním aj jeho vyhlásenie, že "naša krajina už nebude woke," čím Trump narážal na rušenie programov propagujúcich rozmanitosť, rovnosť a inklúziu (DEI).



Okrem potlesku sa však v miestnosti ozývali i protesty. Demokratický Kongresman Al Green z Texasu bol vyvedený z miestnosti po tom, ako na Trumpa opakovane pokrikoval a hrozil mu palicou, ktorou si pomáha pri chôdzi. Dôvodom jeho nespokojnosti je Trumpove rušenie zdravotných programov, píše AFP.



Ostatní Demokrati protestovali tichým držaním transparentov s nápismi ako "Klamstvo", "To je lož" alebo "Musk kradne". Mnohí Demokrati počas príhovoru na protest opustili sálu.



Trump počas príhovoru vyzval na potlesk pre Muska, ktorý príhovor sledoval z balkóna v miestnosti.



Americký prezident svojich prvých šesť týždňov vlády označil za masívny úspech a prisľúbil, že bez ohľadu na cenu bude pokračovať v snahe o reformu americkej vlády i o ukončenie vojny na Ukrajine.



Trumpov príhovor podľa AFP pripomínal svojou formou skôr reality show, kým jeho obsah sa skôr ponášal na príhovor počas predvolebnej kampane.



Trump vyhlásil, že sa pokúšal vyriešiť "ekonomickú katastrofu", hoci po svojom predchodcovi Joeovi Bidenovi zdedil najsilnejšiu rozvinutú ekonomiku na svete, pripomína AFP. Obhajoval tiež zavedenie ciel, ktoré vyvolali odvetné kroky zo strany Kanady, Mexika a Číny a vyvolali neistotu na svetových trhoch.



Americký prezident neskôr vymenoval niekoľko vrážd spáchaných migrantmi a vyhlásením vojny mexickým kartelom si vyslúžil ďalšiu vlnu potlesku z radov Republikánov.



Trump sa v prejave venoval aj situácii na Ukrajine, ignoroval však obvinenia z toho, že svojimi krokmi smeruje k Moskve a otáča sa chrbtom svojmu spojencovi Kyjevu, upozorňuje AFP.



Americký prezident zopakoval, že nadišiel čas ukončiť túto "nezmyselnú vojnu" a vyhlásil, že krátko pred príhovorom údajne dostal list od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, podľa ktorého je Ukrajina "pripravená" na mierové rokovania a môže "kedykoľvek" podpísať dohodu o zdieľaní nerastného bohatstva medzi Ukrajinou a Spojenými štátmi.



Zopakoval tiež svoje kontroverzné prísľuby, že si "vezme späť" Panamský prieplav a "tak či onak" získa od od Dánska Grónsko.



Demokratom sa zatiaľ nepodarilo nájsť účinný recept na Trumpovu stratégiu okupovať správy neustálymi tlačovými konferenciami, píše AFP.



Na Trumpov prejav reagovala Demokratka Elissa Slotkinová, ktorá je senátorkou za Michigan.



"Prezident Trump sa snaží o dosiaľ nevídanú rozdávačku pre svojich miliardárskych kamarátov a najbohatším ľuďom v Amerike sa snaží rozdať bilióny dolárov. Aby to mohol urobiť, prinúti vás platiť za všetko vo vašom živote. Ceny potravín a nehnuteľností neklesajú, ale stúpajú a nepredstavil vierohodný plán, ako si poradiť ani s jedným, ani s druhým," vyhlásila podľa Reuters Slotkinová.



"Prezident Trump veľmi rád sľubuje "mier skrz silu". Túto frázu však ukradol Ronaldovi Reganovi. No po tom, čo sa odohralo minulý týždeň v Oválnej pracovni, sa Regan musí v hrobe obracať. Všetci chceme, aby sa vojna na Ukrajine skončila, no Regan chápal, že skutočne silná Amerika si vyžaduje spojenie vojenskej sily, ekonomickej moci a morálnej čistoty," dodala.