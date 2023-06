NASA namieta proti ťažbe lítia na mieste pre kalibráciu satelitov

Washington 23. júna (TASR) – Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) sa pripojil k skupinám ľudí protestujúcim proti ťažbe lítia v americkom štáte Nevada, pretože by to mohlo ohroziť výnimočne ploché miesto, kde sa kalibrujú satelity. TASR informuje na základe správy agentúry AP.



Nedotknuté dno dávno vyschnutého jazera sa ukazuje ako sľubné ložisko žiadaného kovu potrebného na výrobu čistejšej energie a boj proti globálnemu otepľovaniu. NASA však namieta, že údolie Railroad Valley, ako sa miesto nazýva, ležiace asi 400 kilometrov severovýchodne od Las Vegas, nevyhnutne potrebuje, pretože ide o jediné miesto na západnej pologuli, kde možno vykonávať kalibrácie vysoko presných meraní stoviek satelitov. Tie plnia všemožné úlohy od predpovede počasia po navigáciu. Satelity tu kalibrujú už zhruba tri desaťročia, NASA má preto k dispozícii veľké množstvo snímok umožňujúcich dokonalé nastavenie prístrojov.



Americký Úrad pre správu pozemkov (Bureau of Land Management – BLM) na žiadosť NASA vyradil 92 kilometrov štvorcových východonevadského územia zo svojho fondu federálnych území, kde možno hľadať a ťažiť nerastné suroviny.



Proti ťažbe lítia v inej lokalite ležiacej približne 370 kilometrov juhovýchodne od mesta Reno v Nevade sa tiež zdvihla vlna protestov, pretože tam rastie druh ohrozeného poľného kvetu.



Kritici hovoria o paradoxe: lítium je hlavnou zložkou batérií elektromobilov a zohráva kľúčovú úlohu v snahe o zníženie množstva skleníkových plynov v atmosfére, zároveň je však nedostupné z dôvodu ochrany prírodného prostredia, ktoré mizne práve pre zmenu podnebia a globálne otepľovanie spôsobené skleníkovými plynmi. Kritici z radov republikánov preto administratívu prezidenta Bidena obvinili z pokrytectva a z toho, že síce upozorňujú na problém, ale nechcú ho reálne riešiť.



"Aktivity, ktoré by mohli narušiť integritu povrchu v Railroad Valley by mohli spôsobiť, že miesto sa stane nepoužiteľným," uviedol pre agentúru AP hovorca Goddardovho centra pre vesmírne lety v meste Greenbelt v Marylande.



"Nakoniec prevážilo rozhodnutie ochrániť údolie Railroad Valley, čím sa zároveň ochránia aj vedecké údaje životne dôležité pre mnohé ekonomické odvetvia ekonomiky," dodal vo svojom štvrtkovom e-maile.



"Na účely kalibrácie nie je vhodné žiadne iné miesto v Spojených štátoch," uzavrel BLM po tom, ako mu NASA doručila svoje námietky.