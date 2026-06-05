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NASA nariadila astronautom na ISS vrátiť sa k plánovaným operáciám
Dôvodom je zhoršujúci sa únik vzduchu v orbitálnom laboratóriu v ruskej časti stanice.
Autor TASR,aktualizované
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Vesmír 5. júna (TASR) - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) v piatok nariadil astronautom na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS), aby „ukončili procedúry bezpečného útočiska“ a vrátili sa k plánovaným operáciám. TASR o tom informuje podľa správ agentúry Reuters a televízie Sky News.
„(Ruská vesmírna agentúra) Roskosmos pozastavila piatkové opravy v spojovacom tuneli servisného modulu Zvezda, známom ako PrK, pretože vyhodnocuje ďalšie merania a údaje. Vzhľadom na tento vývoj NASA nariadila členom posádky v kozmickej lodi Dragon, aby ukončili procedúry bezpečného útočiska a vrátili sa k plánovaným operáciám na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice,“ napísala na sociálnej sieti X hovorkyňa NASA Bethany Stevensová.
NASA krátko predtým oznámila, že astronautom nariadila, aby sa ukryli v kozmickej lodi a pripravili na potenciálnu evakuáciu z dôvodu zhoršujúceho sa úniku vzduchu v orbitálnom laboratóriu v ruskej časti stanice. Ten sa snažil opraviť ruský kozmonaut.
Vesmír 5. júna (TASR) - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) v piatok nariadil astronautom na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS), aby sa ukryli v kozmickej lodi a pripravili sa na potenciálnu evakuáciu. Dôvodom je zhoršujúci sa únik vzduchu v orbitálnom laboratóriu v ruskej časti stanice, píše TASR podľa správ agentúry Reuters a televízie Sky News.
Porucha nastala v ruskom module Zvedza, ozrejmila hovorkyňa NASA Bethany Stevensová. „Spojovací tunel servisného modulu Zvezda, známy ako PrK, trpel prasklinami a únikmi už nejaký čas a Roskosmos ho doteraz zmierňoval v maximálnej možnej miere,“ uviedla. Únik vzduchu sa snaží opraviť ruský kozmonaut.
Štyria astronauti misie Crew-12 - Američania Jessica Meirová a Jack Hathaway, Francúzska Sophie Adenotová a Rus Andrej Feďajev - dostali nariadenia od NASA v pondelok ráno východoamerického času, uviedol pre agentúru Reuters nemenovaný predstaviteľ americkej vesmírnej agentúry.
NASA a ruská vesmírna agentúra Roskosmos, dvaja hlavní prevádzkovatelia stanice, už mesiace diskutujú o príčinách a možných riešeniach malých únikov vzduchu na palube ruského servisného modulu Zvezda, ktorý je kľúčovou štruktúrou v rámci laboratória veľkého približne ako futbalové ihrisko.
Úniky vzduchu boli v posledných mesiacoch relatívne malé, no v pondelok sa zvýšili z jednej libry vzduchu za deň na dve (0,9 kilogramu), uviedol zdroj agentúry Reuters.
Roskosmos vo vyhlásení uviedol, že v ruskej časti stanice boli objavené dva úniky vzduchu. Jeden bol už však údajne opravený a v súčasnosti sa zameriavajú na druhý. Ruská agentúra trvá na tom, že posádke nehrozí žiadne nebezpečenstvo.
„(Ruská vesmírna agentúra) Roskosmos pozastavila piatkové opravy v spojovacom tuneli servisného modulu Zvezda, známom ako PrK, pretože vyhodnocuje ďalšie merania a údaje. Vzhľadom na tento vývoj NASA nariadila členom posádky v kozmickej lodi Dragon, aby ukončili procedúry bezpečného útočiska a vrátili sa k plánovaným operáciám na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice,“ napísala na sociálnej sieti X hovorkyňa NASA Bethany Stevensová.
NASA krátko predtým oznámila, že astronautom nariadila, aby sa ukryli v kozmickej lodi a pripravili na potenciálnu evakuáciu z dôvodu zhoršujúceho sa úniku vzduchu v orbitálnom laboratóriu v ruskej časti stanice. Ten sa snažil opraviť ruský kozmonaut.
NASA nariadila astronautom chystať sa na možnú evakuáciu
Vesmír 5. júna (TASR) - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) v piatok nariadil astronautom na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS), aby sa ukryli v kozmickej lodi a pripravili sa na potenciálnu evakuáciu. Dôvodom je zhoršujúci sa únik vzduchu v orbitálnom laboratóriu v ruskej časti stanice, píše TASR podľa správ agentúry Reuters a televízie Sky News.
Porucha nastala v ruskom module Zvedza, ozrejmila hovorkyňa NASA Bethany Stevensová. „Spojovací tunel servisného modulu Zvezda, známy ako PrK, trpel prasklinami a únikmi už nejaký čas a Roskosmos ho doteraz zmierňoval v maximálnej možnej miere,“ uviedla. Únik vzduchu sa snaží opraviť ruský kozmonaut.
Štyria astronauti misie Crew-12 - Američania Jessica Meirová a Jack Hathaway, Francúzska Sophie Adenotová a Rus Andrej Feďajev - dostali nariadenia od NASA v pondelok ráno východoamerického času, uviedol pre agentúru Reuters nemenovaný predstaviteľ americkej vesmírnej agentúry.
NASA a ruská vesmírna agentúra Roskosmos, dvaja hlavní prevádzkovatelia stanice, už mesiace diskutujú o príčinách a možných riešeniach malých únikov vzduchu na palube ruského servisného modulu Zvezda, ktorý je kľúčovou štruktúrou v rámci laboratória veľkého približne ako futbalové ihrisko.
Úniky vzduchu boli v posledných mesiacoch relatívne malé, no v pondelok sa zvýšili z jednej libry vzduchu za deň na dve (0,9 kilogramu), uviedol zdroj agentúry Reuters.
Roskosmos vo vyhlásení uviedol, že v ruskej časti stanice boli objavené dva úniky vzduchu. Jeden bol už však údajne opravený a v súčasnosti sa zameriavajú na druhý. Ruská agentúra trvá na tom, že posádke nehrozí žiadne nebezpečenstvo.