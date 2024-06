Návrat kozmickej lode Boeing Starliner sa posunul na 26. júna

Washington 18. júna (TASR) - Návrat kozmickej lode Boeing Starliner na Zem sa presunul na 26. júna. Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) to oznámil v utorok na tlačovej konferencii, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Návrat z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) bol odložený, aby "náš tím dostal trochu viac času na kontrolu údajov, vytvorenie analýzy a uistenie sa, že sme naozaj pripravení pre návrat domov," povedal počas tlačovej konferencie Steve Stich, manažér komerčného programu NASA.



Astronauti Barry "Butch" Wilmor (61) a Sunita Williamsová (58) odštartovali do vesmíru na palube Starlineru 5. júna a k ISS dorazili po 27 hodinovom lete. Kozmická loď pritom zaznamenala štyri úniky hélia a päť zlyhaní počas používania manévrovacích trysiek.



Kapsulu na viac použití s dvojčlennou posádkou vyniesla do vesmíru nosná raketa Atlas V, pričom štart bol dvakrát na poslednú chvíľu odložený pre technické problémy. Starliner môže zostať pripojený počas svojej súčasnej misie k ISS 45 dní.



Predchádzajúce dva skúšobné lety sa uskutočnili bez posádky. Prvý v roku 2019 na ISS nedorazil pre softvérovú chybu a ďalšie problémy. Pri druhom v máji 2022 bola loď k ISS pripojená takmer päť dní.



Boeing sa snaží v kozmickom programe vyrovnať americkej súkromnej spoločnosti SpaceX, ktorá pre NASA dopravuje astronautov do vesmíru už od roku 2020. NASA zdôrazňuje, že aj napriek plánovanému ukončeniu prevádzky ISS v roku 2030 chce naďalej využívať služby oboch spoločností.