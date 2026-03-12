< sekcia Zahraničie
NASA očakáva štart misie Artemis 2 k Mesiacu už 1. apríla
Mys Canaveral 12. marca (TASR) - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) vo štvrtok oznámil, že dlho odkladaný štart misie Artemis 2 s ľudskou posádkou k Mesiacu by sa mohol uskutočniť už 1. apríla. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Sme na dobrej ceste k štartu už 1. apríla a pracujeme na tomto dátume,“ povedala na tlačovej konferencii predstaviteľka NASA Lori Glazeová.
Cieľom pilotovanej misie Artemis 2 je prelet okolo Mesiaca po tzv. dráhe voľného návratu. Kozmická loď Orion nezostane na obežnej dráhe Mesiaca, ale preletí nad jeho odvrátenou stranou vo výške asi 7000 kilometrov a vplyvom gravitácie sa bez potreby veľkých manévrov vydá na spiatočnú cestu na Zem. Posádka bude mať pri najväčšom priblížení k povrchu Mesiaca približne tri hodiny na pozorovanie a určitý čas bude bez spojenia so Zemou.
Posádku tvoria traja americkí astronauti - veliteľ Reid Wiseman, pilot Victor Glover a letová špecialistka Christina Kochová - a jeden Kanaďan, letový špecialista Jeremy Hansen.
Ich let by mal trvať desať dní a budú prvými ľuďmi, ktorí poletia k Mesiacu od misie Apollo 17 v roku 1972. Pôjde o kľúčovú skúšku pred pristátím ľudí na Mesiaci počas misie Artemis 3.
