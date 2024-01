NASA odkladá pristátie astronautov na Mesiaci minimálne do roku 2026

Washington 9. januára (TASR) - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) v utorok oznámil odloženie svojich misií Artemis 2 a Artemis 3. Cieľom programu Artemis je prvýkrát od ukončenia programu Apollo vrátiť ľudí na Mesiac. Posledná misia Apollo sa uskutočnila v roku 1972.



Harmonogram programu Artemis sa zmenil tak, že misia Artemis 2 je teraz posunutá na september 2025 a Artemis 3 sa uskutoční v septembri 2026.



Riaditeľ NASA Bill Nelson uviedol, že najvyššou prioritou NASA je bezpečnosť, preto chce tímom zapojených do misií Artemis poskytnúť "viac času na zvládnutie výziev s prvovývojom, prevádzkou a integráciou".



V rámci programu Artemis naplánovala NASA sériu misií so zvyšujúcou sa náročnosťou, ktorých cieľom je návrat ľudí na Mesiac a vybudovanie trvalej stanice. Zámerom súčasne je vyvinúť a otestovať technológie pre prípadnú cestu na Mars.



Prvá z týchto misií, Artemis 1, uskutočnila v roku 2022 let sondy bez posádky okolo Mesiaca.



Misia Artemis 2 bola pôvodne naplánovaná na november tohto roku a v rámci nej chcela NASA do vesmíru vyslať štvorčlennú posádku, ktorá má Mesiac obletieť, no ešte na ňom nepristane.



Počas misie Artemis 3 - naplánovanej pôvodne na december 2025 - úrad NASA plánuje návrat ľudí na Mesiac - prvý od roku 1972; tentoraz však astronauti majú pristáť na južnom póle Mesiaca, kde sa dá ťažiť ľad. Voda z neho je okrem podpory prežitia pozemšťanov priamo na povrchu Mesiaca využiteľná aj ako základ pre raketové palivo na vesmírne lety.