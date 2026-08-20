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NASA odvolala misiu na záchranu starnúceho observatória Swift
Swift z obežnej dráhy Zeme od roku 2004 pozoruje vesmír.
Autor TASR
Washington 20. augusta (TASR) - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) a spoločnosť Katalyst Space Technologies v stredu odvolali misiu, ktorej cieľom bolo zachrániť starnúce vesmírne observatórium Swift. Na príčine sú technické problémy robotického zariadenia vo vesmíre, ktoré malo observatórium vyniesť na vyššiu obežnú dráhu. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
Swift z obežnej dráhy Zeme od roku 2004 pozoruje vesmír. Dokáže veľmi rýchlo reagovať na gama záblesk, určiť jeho polohu a následne ho pozorovať v ďalších častiach spektra. Funguje už viac ako 21 rokov a jeho obežná dráha sa postupne znižuje, pretože nemá vlastný pohonný systém. Bez vonkajšieho zásahu vstúpi do zemskej atmosféry, kde zanikne.
Súkromný satelit LINK spoločnosti Katalyst Space Technologies mala Swift zachytiť a dostať na vyššiu obežnú dráhu. Katalyst mala na návrh, konštrukciu, testovanie a vypustenie sondy do vesmíru v júli iba deväť mesiacov. LINK má rozmery väčšej kuchynskej chladničky, váži 425 kilogramov a je vybavený tromi robotickými ramenami so špeciálnymi úchytmi.
Záchranný satelit sa vo vesmíre dostal mimo kontrolu a začal nekontrolovane rotovať. Dispečerom zo Zeme sa podarilo otáčanie spomaliť, ale naďalej pretrvávali problémy s orientáciou a polohovaním na obežnej dráhe.
„Nie je to výsledok, o ktorý sme sa usilovali, ale to nemení nič na tom, prečo stálo za to túto misiu podniknúť,“ uviedol vo vyhlásení riaditeľ NASA Jared Isaacman.
Katalyst Space Technologies od NASA dostala za vývoj záchranného satelitu 30 miliónov dolárov. Podľa agentúry AP bude satelit LINK naďalej prevádzkovať v blízkosti observatória, aby predviedla jeho schopnosti pre budúce záchranné operácie.
Swift z obežnej dráhy Zeme od roku 2004 pozoruje vesmír. Dokáže veľmi rýchlo reagovať na gama záblesk, určiť jeho polohu a následne ho pozorovať v ďalších častiach spektra. Funguje už viac ako 21 rokov a jeho obežná dráha sa postupne znižuje, pretože nemá vlastný pohonný systém. Bez vonkajšieho zásahu vstúpi do zemskej atmosféry, kde zanikne.
Súkromný satelit LINK spoločnosti Katalyst Space Technologies mala Swift zachytiť a dostať na vyššiu obežnú dráhu. Katalyst mala na návrh, konštrukciu, testovanie a vypustenie sondy do vesmíru v júli iba deväť mesiacov. LINK má rozmery väčšej kuchynskej chladničky, váži 425 kilogramov a je vybavený tromi robotickými ramenami so špeciálnymi úchytmi.
Záchranný satelit sa vo vesmíre dostal mimo kontrolu a začal nekontrolovane rotovať. Dispečerom zo Zeme sa podarilo otáčanie spomaliť, ale naďalej pretrvávali problémy s orientáciou a polohovaním na obežnej dráhe.
„Nie je to výsledok, o ktorý sme sa usilovali, ale to nemení nič na tom, prečo stálo za to túto misiu podniknúť,“ uviedol vo vyhlásení riaditeľ NASA Jared Isaacman.
Katalyst Space Technologies od NASA dostala za vývoj záchranného satelitu 30 miliónov dolárov. Podľa agentúry AP bude satelit LINK naďalej prevádzkovať v blízkosti observatória, aby predviedla jeho schopnosti pre budúce záchranné operácie.