NASA odvolala štart superťažkej rakety SLS v rámci misie Artemis

MYS CANAVERAL 29. augusta (TASR) - Pre problémy s teplotou jedného z motorov odvolal Americký úrad pre letectvo a vesmír (NASA) pondelkový štart superťažkej nosnej rakety SLS, ktorá má v rámci programu Artemis vyniesť do vesmíru kozmickú loď Orion bez posádky.



Ako možné termíny pre nový začiatok misie boli stanovené 2. alebo 5. september. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Pôvodne bol štart rakety z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride naplánovaný na pondelok 29. augusta o 08.33 h miestneho času (14.33 h SELČ). Podľa agentúry AP boli pri prípravách na štart zaznamenané najskôr problémy s únikom paliva, konkrétne veľmi výbušného vodíka, čo spôsobilo omeškanie pri tankovaní rakety. NASA neskôr narazila na ďalší problém, keď sa jej nedarilo dostatočne ochladiť jeden zo štyroch hlavných motor 98 metrov dlhej rakety.



Pri Kennedyho vesmírnom stredisku sa pred štartom zhromaždili tisíce ľudí vrátane americkej viceprezidentsky Kamaly Harrisovej.



Od americkej misie Apollo spred viac ako 50 rokov sa štartom misie Artemis otvorí nová historická kapitola v prieskume Mesiaca. Ide o program americkej vesmírnej agentúry NASA, ktorá spolupracuje s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) a s vesmírnymi agentúrami Kanady a Japonska, ako aj s niekoľkými komerčnými partnermi, najmä spoločnosťami Airbus a Lockheed Martin.



Dlhodobým cieľom misií Artemis je vytvoriť udržateľnú ľudskú prítomnosť na Mesiaci, vybudovať vesmírnu stanicu s obytným modulom, obiehajúcu okolo Mesiaca a schopnú hostiť posádky po dobu 42 dní. To sa všeobecne vníma ako zásadný krok pre možný prieskum vzdialenejšieho vesmíru a pilotované misie na Mars.



Cieľom letu, ktorý mal pôvodne odštartovať v pondelok, bolo otestovať raketu SLS a modul Orion určený pre posádku a nachádzajúci sa na vrchu rakety. Na jeho palube mali v pondelok do vesmíru odletieť figuríny vybavené senzormi. Modul Orion má totiž v rámci tohto prvého skúšobného letu obletieť Mesiac, aby sa zistilo, či bude táto kozmická loď v budúcnosti bezpečná pre ľudskú posádku.



Po misii Artemis, čiže skúšobnom lete bez posádky, bude nasledovať misia Artemis II aj s ľudskou posádkou. Štart tejto rakety Orion je naplánovaný na máj 2024. To všetko speje k misii Artemis III, ku ktorej dôjde najskôr v roku 2025 a jej hlavným cieľom je opätovne dostať ľudí na povrch Mesiaca.