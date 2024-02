NASA: Okolo Zeme preletí asteroid veľký ako mrakodrap, kolízia nehrozí

Washington 1. februára (TASR) - Asteroid veľký ako mrakodrap v piatok preletí vo vzdialenosti asi 2,7 milióna od Zeme. Kolízia však nehrozí, vyplýva z údajov amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA), informuje TASR podľa štvrtkovej správy agentúry AP.



Centrum pre štúdium objektov v blízkosti Zeme agentúry NASA odhaduje, že asteroid 2008 OS7 má priemer 210 až 480 metrov. Svojou veľkosťou sa blíži k mrakodrapom ako Empire State Building v New Yorku či Willis Tower v Chicagu.



Asteroid objavili astronómovia v roku 2008. K Zemi sa najbližšie vráti až v roku 2032, no vtedy to bude vo vzdialenosti 72 miliónov kilometrov, vypočítala NASA.



Vzdialenosť, v ktorej sa asteroid v piatok priblíži k Zemi, predstavuje približne sedemnásobok vzdialenosti medzi Zemou a Mesiacom.



Nejde o jediné vesmírne teleso, ktoré tento týždeň preletí v bezpečnej vzdialenosti okolo Zeme. Tri menšie asteroidy sa k našej planéte neškodne priblížia v piatok a ďalšie dva v sobotu. Ďalší asteroid asi o polovicu menší ako 2008 OS7 preletí okolo Zeme v nedeľu vo vzdialenosti 7,3 milióna kilometrov.