NASA: Okolo Zeme vo štvrtok preletí jeden z najväčších asteroidov

Los Angeles 27. apríla (TASR) - Vo štvrtok preletí blízko Zeme jeden z najväčších asteroidov za posledné obdobie. Jeho prelet však má byť v bezpečnej vzdialenosti. TASR o tom informuje na základe oznámenia amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA).



Asteroid s označením 2008 AG33 letí rýchlosťou 37.400 kilometrov za hodinu a jeho dĺžku odhadujú na 350 až 780 metrov, uvádza na svojej webovej stránke Stredisko NASA pre štúdium blízkozemských objektov (CNEOS) so sídlom v americkom štáte Kalifornia. Experti NASA odhadujú, že toto teleso okolo Zeme preletí bez rizika. V najbližšom bode má byť asteroid od našej planéty vzdialený 3,2 milióna kilometrov.



NASA za objekt blízky Zemi označí akýkoľvek predmet, ktorý sa k našej planéte priblíži na menej než 193 milióna kilometrov. Teleso, ktoré sa dostane do vzdialenosti menšej než 7,5 milióna kilometrov, je považované za potenciálne nebezpečné, píše na svojej webovej stránke časopis Live Science.



Asteroid 2008 AG33 po prvý raz spozorovali vedci v americkom štáte Arizona v januári 2008. Okolo Zeme preletí približne raz za sedem rokov, naposledy to bolo v marci 2015, píše CNEOS.