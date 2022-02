NASA plánuje likvidáciu Medzinárodnej vesmírnej stanice v januári 2031

Washington 1. februára (TASR) - Americká vesmírna agentúra NASA (Národný úrad pre letectvo a vesmír) zverejnila plány týkajúce sa budúcnosti Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS).



Tie zahŕňajú aj vyňatie tejto štruktúry z obežnej dráhy Zeme v januári 2031 a jej riadené zrútenie do "cintorína kozmických lodí", informovala v utorok spravodajská stanica Sky News.



Toto vesmírne laboratórium bude v prevádzke do roku 2030, ako vyplýva z nedávneho záväzku amerického prezidenta Joea Bidena, ale jeho dlhodobá budúcnosť a bezpečnosť je neudržateľná.



V ideálnom prípade sa výška obežnej dráhy ISS bude pomaly znižovať zo súčasných 408 kilometrov nad Zemou. Stanica tak narazí na čoraz hustejšiu atmosféru, čím sa zvýši odpor vzduchu a komplex bude sťahovaný stále nižšie, uvádza sa v správe NASA.



ISS sa začne postupne rozpadávať, pričom je trosky dopadnú do neobývanej oblasti v južnej časti Tichého oceánu, blízko pólu nedostupnosti, nazývaného aj bod Nemo, píše Sky News.



Bod Nemo – najvzdialenejšia zóna planéty od akejkoľvek pevniny – je nazývaný aj "cintorínom kozmických lodí", pretože doň zvyčajne mieria vyradené kozmické lode pri návrate na Zem.



ISS je už viac než 20 rokov "vzorom mierovej spolupráce na medzinárodnej vedeckej úrovni", ale všetky jej ciele musia byť dokončené do konca desaťročia, vyhlásil riaditeľ NASA Bill Nelson.



NASA hodlá začiatkom 30. rokov zakúpiť miesta pre najmenej dvoch svojich astronautov na komerčných vesmírnych staniciach, ktorých výstavbu plánuje niekoľko súkromných spoločností.