NASA plánuje vykonať misiu Artemis 1 vo februári

Washington 23. októbra (TASR) - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) v piatok oznámil, že lunárnu misiu Artemis 1, v rámci ktorej chce vyslať na Mesiac kozmickú loď bez ľudskej posádky, plánuje uskutočniť vo februári budúceho roka. Informovala o tom agentúra AFP.



NASA chcela pôvodne vykonať tento let ešte koncom súčasného roku, no v pláne nastali časové posuny. V stredu však úrad dosiahol významný míľnik, keď sa mu v Kennedyho vesmírnom stredisku na Floride podarilo pripevniť kozmickú loď Orion, ktorá má na Mesiaci pristáť, na nosnú raketu Space Launch System (SLS).



Po tom, čo raketu s už pripevnenou loďou otestujú, ju v januári prevezú na štartovaciu rampu na záverečnú skúšku. Zatiaľ čo najbližší možný termín štartu rakety bol vytýčený na 12. februára, posledná príležitosť na štart v tom istom mesiaci bude 27. februára. Okná pre štart však budú aj v marci a apríli. Celková dĺžka misie sa odhaduje na štyri až šesť týždňov.



Misia Artemis 1 má za úlohu otestovať SLS predtým, ako do vesmíru odštartuje misia Artemis 2 s ľudskou posádkou. Tá je v súčasnosti naplánovaná na rok 2023, je však pravdepodobné, že začiatok tejto misie bude tiež oneskorený.



Misia Artemis 3 s ľudskou posádkou by mala pristáť na povrchu Mesiaca v roku 2024. Americkí astronauti na Mesiaci naposledy pristáli v decembri 1972 v rámci misie Apollo 17.