NASA po žalobe Blue Origin pozastavila práce na kontrakte so SpaceX

Washington 20. augusta (TASR) - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) vo štvrtok dočasne pozastavil práce na konštrukcii lunárneho pristávacieho modulu, ktorý vzniká v spolupráci so súkromnou spoločnosťou SpaceX. Dôvodom je žaloba zo strany konkurenčnej firmy Blue Origin, informovala agentúra Reuters.



"Výmenou za toto dočasné pozastavenie prác všetky strany súhlasili s urýchleným uzavretím súdneho sporu do 1. novembra," uviedla NASA. "Predstavitelia NASA naďalej spolupracujú s ministerstvom spravodlivosti na preskúmaní podrobností prípadu a tešia sa na skoré vyriešenie tejto záležitosti," dodal úrad.



Spoločnosť Blue Origin amerického miliardára Jeffa Bezosa podala minulý týždeň návrh na začatie súdneho konania voči vláde USA po tom, čo NASA ešte v apríli firme Elona Muska SpaceX pridelil kontrakt v hodnote 2,9 miliardy amerických dolárov na výrobu lunárneho pristávacieho modulu. Viaceré ďalšie spoločnosti, ktoré sa o tento kontrakt tiež uchádzali, proti tomuto rozhodnutiu namietali a tvrdili, že výberový proces nebol spravodlivý.



Blue Origin sa usilovala zvrátiť rozhodnutie americkej vlády a v júli podala proti rozhodnutiu NASA podnet na kontrolný úrad vlády USA (GAO). Ten však dal za pravdu NASA.



NASA v rámci programu Artemis plánuje v polovici tejto dekády opäť vyslať ľudí na Mesiac a vybudovať tam základňu. V ďalšom desaťročí NASA plánuje uskutočniť let na Mars s ľudskou posádkou.