NASA posúva prvý let astronautov okolo Mesiaca na neskôr

Mys Canaveral 5. decembra (TASR) - Riaditeľ amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Bill Nelson vo štvrtok oznámil posun termínov v programe Artemis, ktorého cieľom je návrat ľudí na Mesiac. TASR o tom informuje podľa agentúr AP a Reuters.



Nelson na tlačovej konferencii povedal, že plánovaný oblet Mesiaca s ľudskou posádkou štyroch astronautov (Artemis II) sa presúva na apríl 2026. Pôvodný termín bol jeseň 2025. Tretia misia Artemis a pristátie dvoch astronautov na Mesiaci to posúva až na rok 2027. NASA mal pôvodný cieľ v roku 2026.



Program Artemis NASA rozbehol počas prvého funkčného obdobia novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa. Neskôr vznikne lunárna základňa ako predstupeň vesmírnych letov na Mars. Spojené štáty prostredníctvom tohto programu v roku 2025 minú na vesmírny výskum približne 93 miliárd dolárov. Zatiaľ poslední ľudia boli na Mesiaci v roku 1972 počas misie Apollo 17.



V rámci programu Artemis sa už dosiahol pozoruhodný pokrok. V roku 2022 počas prevej misie kapsula Orion bez ľudskej posádky (nahrádzali ju tri figuríny) obletela Mesiac a úspešne po 25 dňoch pristála v Tichom oceáne. Viacero termínov sa však pre meškanie posunulo a rastú tiež náklady.



Kapsulu Orion vyrobila spoločnosť Lockheed Martin, do vesmíru ju dopravila raketa Starship, ktorú vyrobila spoločnosť SpaceX Elona Muska. Prvý stupeň rakety Super Heavy má 33 motorov Raptor. Musk v novembri po šiestom úspešnom letovom teste na sieti X napísal, že každý z nich "má dvakrát väčší ťah ako všetky štyri motory na Boeingu 747 a je ich 33." Do vesmíru tak dokáže vyniesť viac ako 100 ton.



NASA pre vývoj lunárneho vozidla už vybrala súkromné spoločnosti Intuitive Machines, Lunar Outpost a Venturi Astrolab. Každá z nich má v roku 2025 predstaviť svoj prototyp a NASA rozhodne, ktoré bude poslané na Mesiac. Celková hodnota tohto kontraktu je 4,6 miliardy dolárov.