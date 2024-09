NASA pre počasie odložila štart misie Crew-9 na sobotu

Washington 25. septembra (TASR) - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) v utorok informoval, že pre tropickú cyklónu Helene odložil plánovaný štart deviateho letu kozmickej lode Crew Dragon od spoločnosti SpaceX na sobotu 28. septembra, píše TASR podľa agentúry Reuters.



Napriek tomu, že cyklóna Helene sa pohybuje cez Mexický záliv a očakáva sa, že zasiahne severozápad Floridy, silný vietor a intenzívne dažde pravdepodobne zasiahnu aj Mys Canaveral, odkiaľ má misia odštartovať.



Nadchádzajúca misia kozmickej lode Crew Dragon spoločnosti SpaceX - rutinný let Crew-9 - mal pôvodne na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) dopraviť troch astronautov NASA a jedného ruského kozmonauta. Z dôvodu technických problémov s loďou Boeing Starliner by však napokon mali k ISS na lodi Dragon odletieť len astronaut NASA astronaut Nick Hague a kozmonaut ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos Alexandr Gorbunov. Dvaja astronauti dopravení na ISS loďou Boeing Starliner by sa totiž mali vrátiť na Zem práve vo vesmírnej lodi Dragon najskôr vo februári 2025.