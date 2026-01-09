< sekcia Zahraničie
NASA pre zdravotné problémy astronauta sťahuje posádku Crew-11
Vo vesmíre sú od augusta a pôvodný termín ich návratu bol plánovaný na máj.
Autor TASR
Washington 9. januára (TASR) - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) vo štvrtok oznámil, že sa rozhodol predčasne stiahnuť posádku misie Crew-11 z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) na Zem. Dôvodom sú nešpecifikované zdravotné problémy jedného z astronautov. NASA jeho meno nezverejnila, astronaut je však podľa nej v stabilizovanom stave. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.
Súčasťou aktuálnej rotácie na ISS sú v rámci štvorčlennej misie Crew-11 americkí astronauti Zena Cardmanová a Mike Fincke, Japonec Kimija Jui a ruský kozmonaut Oleg Platonov. Vo vesmíre sú od augusta a pôvodný termín ich návratu bol plánovaný na máj.
Po rozhodnutí NASA sa posádka Crew-11 na Zem vráti už v nasledujúcich dňoch, oznámil na tlačovej konferencii riaditeľ NASA Jared Isaacman. Pre zdravotné problémy nemenovaného astronauta bol predtým zrušený aj prvý tohtoročný výstup do otvoreného vesmíru plánovaný na štvrtok, ktorý mali vykonať Cardmanová a Fincke.
Predstavitelia NASA podľa AP zdôraznili, že nejde o núdzovú situáciu na ISS, ale že pre istotu zvolili opatrný prístup, aby ochránili zdravie člena posádky. K rozhodnutiu ich ale podľa agentúry AFP viedlo „pretrvávajúce riziko“.
Misia astronautov na ISS bežne trvá šesť až osem mesiacov, kým ich nahradí nová posádka. Majú tam prístup iba k základnému lekárskemu vybaveniu a liekom na niektoré typy ochorení.
Okrem zmienenej štvorice sa na ISS v súčasnosti nachádzajú ešte traja ďalší astronauti - Američan Christopher Williams a Rusi Sergej Mikajev a Sergej Kud-Sverčkov, ktorí na vesmírnu stanicu dorazili koncom novembra. Ich návrat sa očakáva v lete tohto roka.
