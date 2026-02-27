< sekcia Zahraničie
NASA prepracuje svoj program Artemis pre návrat astronautov na Mesiac
Tímy NASA sa v súčasnosti pripravujú na štart rakety Artemis II v nasledujúcich týždňoch.
Autor TASR
Washington 27. februára (TASR) - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) v piatok oznámil, že pred chystaným pokusom o pristátie na Mesiaci s ľudskou posádkou sa v rámci programu Artemis uskutoční ešte jedna skúšobná misia vo vesmíre. TASR o tom píše podľa agentúry AP a oznámenia NASA.
Tímy NASA sa v súčasnosti pripravujú na štart rakety Artemis II v nasledujúcich týždňoch. Po nej sa v roku 2027 uskutoční misia Artemis III, ktorá otestuje systémy a prevádzkové schopnosti na nízkej obežnej dráhe Zeme. Cieľom bude pripraviť bezpečné pristátie dvojice astronautov v blízkosti južného pólu Mesiaca v rámci misie Artemis IV a ich bezpečný návrat na Zem.
Raketa pre misiu Artemis II s pripravovanými štyrmi astronautmi pre oblet Mesiaca sa len pred dvoma dňami vrátila do hangáru pre technické problémy. Jej štart je minimálne do apríla odložený.
Administrátor NASA Jared Isaacman oznámil, že doplnená misia Artemis III má preveriť spojenie s jedným alebo oboma komerčnými pristávacími modulmi od spoločností SpaceX a Blue Origin, vesmírne testy pripojených vozidiel, integrovanú kontrolu systémov podpory života, komunikácie a pohonu, ako aj testy nových oblekov pre pobyt v otvorenom vesmíre (xEVA). „Obzeráme sa späť na múdrosť ľudí, ktorí navrhli Apollo,“ vyhlásil Isaacman.
NASA spresní podrobnosti tohto letu po komunikácii so svojimi priemyselnými partnermi. Cieľom je znížiť čas medzi jednotlivými misiami z približne troch rokov na jeden rok alebo menej, aby si udržala odborné skúsenosti a napredovanie.
Poradný panel pre leteckú bezpečnosť tento týždeň vesmírnu agentúru varoval, aby „vzhľadom na náročné ciele“ prehodnotila svoje ciele pre pôvodnú misiu Artemis III.
Tímy NASA sa v súčasnosti pripravujú na štart rakety Artemis II v nasledujúcich týždňoch. Po nej sa v roku 2027 uskutoční misia Artemis III, ktorá otestuje systémy a prevádzkové schopnosti na nízkej obežnej dráhe Zeme. Cieľom bude pripraviť bezpečné pristátie dvojice astronautov v blízkosti južného pólu Mesiaca v rámci misie Artemis IV a ich bezpečný návrat na Zem.
Raketa pre misiu Artemis II s pripravovanými štyrmi astronautmi pre oblet Mesiaca sa len pred dvoma dňami vrátila do hangáru pre technické problémy. Jej štart je minimálne do apríla odložený.
Administrátor NASA Jared Isaacman oznámil, že doplnená misia Artemis III má preveriť spojenie s jedným alebo oboma komerčnými pristávacími modulmi od spoločností SpaceX a Blue Origin, vesmírne testy pripojených vozidiel, integrovanú kontrolu systémov podpory života, komunikácie a pohonu, ako aj testy nových oblekov pre pobyt v otvorenom vesmíre (xEVA). „Obzeráme sa späť na múdrosť ľudí, ktorí navrhli Apollo,“ vyhlásil Isaacman.
NASA spresní podrobnosti tohto letu po komunikácii so svojimi priemyselnými partnermi. Cieľom je znížiť čas medzi jednotlivými misiami z približne troch rokov na jeden rok alebo menej, aby si udržala odborné skúsenosti a napredovanie.
Poradný panel pre leteckú bezpečnosť tento týždeň vesmírnu agentúru varoval, aby „vzhľadom na náročné ciele“ prehodnotila svoje ciele pre pôvodnú misiu Artemis III.