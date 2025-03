NASA prepustila vedúcu pracovníčku na výskume klimatickej zmeny

Washington 12. marca (TASR) - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) v utorok oznámil prepustenie vedúcej vedeckej pracovníčky Katherine Calvinovej a ďalších zamestnancov. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej ide o súčasť krokov vlády prezidenta Donalda Trumpa oslabujúcich výskum v oblasti klimatickej zmeny, píše TASR.



"V záujme optimalizácie pracovnej sily a v súlade s vládnym nariadením začína NASA s postupným znižovaním stavov zamestnancov," uviedla hovorkyňa agentúry Cheryl Warnerová.



"Malé množstvo jednotlivcov dostalo 10. marca upozornenie o znižovaní stavov. Pokiaľ boli oprávnení, mohli sa rozhodnúť pre predčasný odchod do dôchodku alebo byť prepustení," pokračovala.



Prvé kolo výpovedí zasiahne iba 23 ľudí, no Warnerová podľa agentúry AFP naznačila, že sa chystajú aj ďalšie kolá. V úrade zrušia taktiež oddelenie pre technológie, politiku a stratégiu, ako aj oddelenie pre rozmanitosť, rovnosť, inklúziu a prístupnosť.



NASA dosiaľ v porovnaní s inými federálnymi agentúrami neprešla rovnakým znižovaním stavov. Podľa AFP môže byť dôvodom zásah Trumpovho nominanta na riaditeľa vesmírnej agentúry Jareda Isaacmana, ktorý prezidentskú administratívu už vo februári údajne požiadal o pozastavenie prepúšťania zamestnancov v skúšobnom období.



Nová vlna prepúšťania môže podľa AFP tiež signalizovať odklon od výskumu smerom k prieskumu. Trump aj jeho poradca a šéf spoločnosti SpaceX Elon Musk podporujú let na Mars s ľudskou posádkou.



NASA zohráva vo výskume klímy kľúčovú úlohu, pretože prevádzkuje flotilu satelitov na monitorovanie Zeme, vykonáva letecké a pozemné štúdie, vyvíja zložité klimatické modely a poskytuje dáta výskumníkom a verejnosti.



Trump označil klimatickú zmenu za "podvod" a v deň nástupu do funkcie už druhýkrát nariadil odstúpenie od parížskej klimatickej dohody.