NASA ruší stanicu pri Mesiaci, zameria sa na základňu na povrchu
Autor TASR
Washington 24. marca (TASR) – Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) investuje 20 miliárd dolárov do výstavby základne na Mesiaci a zároveň pozastaví plány vybudovať vesmírnu stanicu na jeho obežnej dráhe, známu ako Gateway. Oznámil to v utorok riaditeľ NASA Jared Isaacman, informuje TASR podľa agentúry AFP.
„Úrad má v úmysle pozastaviť Gateway v súčasnej podobe a presunúť pozornosť na infraštruktúru, ktorá umožní trvalú prevádzku na povrchu,“ uviedol Isaacman vo vyhlásení. Zmienených 20 miliárd dolárov by podľa neho mali vynaložiť za sedem rokov. Výstavba lunárnej základne si vyžiada desiatky vesmírnych misií a bude zahŕňať spoluprácu s komerčnými a zahraničnými partnermi. „Cesta k vybudovaniu prvej stálej základne ľudstva na povrchu mimo Zeme bude postupná a my na ňu vezmeme celý svet,“ doplnil.
Najnovšiu zmenu NASA ohlásil po úprave programu Artemis, ktorého cieľom je dopraviť Američanov znova na povrch Mesiaca do roku 2028 a vytvoriť tam dlhodobú prítomnosť, čo by pripravilo pôdu pre možné misie k Marsu.
Orbitálna lunárna stanica Gateway mala byť miestom, cez ktoré by prechádzali astronauti smerujúci na Mesiac a kde by sa tiež uskutočňoval výskum. Zrušenie tejto iniciatívy nie je podľa AFP prekvapujúce, pretože podľa kritikov ide o plytvanie peňazí a odvedenie pozornosti od iných ambícií týkajúcich sa Mesiaca.
Isaacman vedie NASA od vlaňajšieho decembra, vo februári oznámil reorganizáciu programu Artemis po sérii sklzov z posledných rokov. Pridali doň ďalšiu skúšobnú misiu pred konečným pristátím na Mesiaci, aby sa znížil čas medzi jednotlivými štartmi a udržala sa tým pripravenosť vesmírnej agentúry.
Opakovane odkladaná misia Artemis 2 zameraná na prvý oblet okolo Mesiaca s ľudskou posádkou za viac ako štvrťstoročie mala pôvodne odštartovať vo februári, po technických problémoch odhalených počas skúšok sa teraz termín štartu presunul na začiatok apríla.
Prezident USA Donald Trump už počas svojho prvého funkčného obdobia oznámil, že chce, aby sa Američania znova postavili na povrch Mesiaca. V podobných plánoch pokračuje aj Čína, ktorá chce vyslať prvú misiu s posádkou na Mesiac najneskôr v roku 2030.
